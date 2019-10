¿Qué hay detrás del 'tonteo' entre Tamara Falcó y Jordi Cruz?

Tamara Falcó y Jordi Cruz siguen con su tonteo en MasterChef Celebrity 4. Todo empezó porque la hija de Isabel Preysler reconocía públicamente que le parecía muy atractivo el chef con el traje de cocina y claro, a partir de ese momento el coqueteo protagonizaba cada momento en los que se quedaban a solas.

En el programa que se emitió este miércoles por la noche, se ha visto un nuevo episodio de la telenovela que ambos protagonizan y es que Jordi Cruz le ha confesado a Tamara Falcó que: "Ya me imagino a Isabel de suegra". Un comentario que se hizo entre bromas pero que deja entrever la buena sintonía de que tienen ambos.

Todo comenzó porque Jordi Cruz le preguntaba a la influencer: "¿A quién dejarías fuera de este concurso si pudieras?" a lo que ella contestó: "¡A ti!". Con la espontaneidad que le caracteriza, Tamara provocó la risa de todos sus compañeros y ¡atención! porque el chef se giró y le comentó a José Corbacho -invitado al talent culinario-: "Cuando estamos solos no me dice esas cosas".

De esta manera, los dos siguen atrayendo todas las miradas de los compañeros ya que de todos es sabido la relación especial de ambos.

Boris Izaguirre, gran amigo de Tamara Falcó, avisaba al chef del gran carácter que tiene: "Tamara tiene mucho más carácter que el que se ve acá", avisando a Jordi, con su toque de humor personalizado, de la persona con la que estaba jugando.

Este miércoles fueron expulsadas del concurso Ana Milán y Almudena Cid. Cid no consiguió conquistar a su jurado con el plato elaborado junto con Félix. "Soy la única responsable de haber hecho esa elaboración". Se justificaba diciendo que: "He llegado al programa en un momento en el que emocionalmente estaba un poco más inestable, pero siempre he sabido más o menos bien lo que quería hacer". "No me muevo en el círculo en el que ellos se mueven y ha habido momentos en los que me costaba integrarme", reconocía.

Ana Milán por su parte aseguraba que: "Repetiría hoy mismo, de verdad que le he perdido todo el miedo a la cocina, le he ganado todo el respeto a la cocina. Me parece un mundo de academia que no te acabas nunca, de creatividad, sensibilidad, donde todo es importante. Realmente me voy con la sensación de que me habéis hecho un regalo", aseguraba.