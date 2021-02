¿Qué fue de Antonio Hidalgo, copresentador de Ana Rosa?

Antonio Hidalgo sabe de primera mano en qué consiste estar en la primera línea mediática. Nació en 1965, y se topó con el mundo de la televisión. Su inicio en la pequeña pantalla se remonta al año 1991, con Jesús Hermida en 'Las tardes de Herida', Según cuenta El Español, vivió esa etapa como un simple pasatiempo pero descubrió un don. Se le daba bien ponerse ante las cámaras. Poco tiempo después le vendrían nuevas aventuras profesionales como 'Una Pareja Feliz' y 'El Trampolín'.

Sin embargo, su 'boom' fue 'Sabor a ti'. Hidalgo copresentaría con Ana Rosa Quintana un espacio con datos envidiables de audiencia durante seis años. Así recuerda el mismo su aterrizaje en el mundo de la televisión: "¡Casualidades extrañas de la vida! Me contrataron de cantante, y un día el copresentador no pudo llegar a tiempo porque tuvo un problema con el vuelo, me lo propusieron a mí y dije que sí. Ahora pienso: '¡Qué morro le eché!'".

ANTONIO HIDALGO: DE MADRID A MURCIA

Tras ese apoteósico paso en el programa de Quintana, el madrileño se marcharía de Antena 3 para dar un giro a su carrera. En el 2005 presentaría 'Escúchala otra vez' y en 2006 'El primero de la clase'. También hizo sus pinitos en el mundo del humor ya que participó como monologuista en 'El Club de Flo'. No obstante, la vida le reservaría un último giro. Antonio Hidalgo acabaría en Murcia.

En esta preciosa región ha presentado 'Gente como tú' y 'Ailoviu'. "Todo el mundo cambia de empresa y no pasa nada. Unas veces te toca estar en un lado y otras en otro. Simplemente me vine a trabajar a Murcia hace nueve años, me adapté muy bien a la región y tengo una vida absolutamente plena y feliz. Lo de estar más o menos reconocido por la calle nunca me ha preocupado", explicaba.

En Murcia es muy querido y el programa que presenta tiene una audiencia aceptable. Antonio Hidalgo ha sabido reinventarse, combinando su pasión por la música con su trabajo como presentador para la televisión regional. Además, contrajo matrimonio con una mujer de Murcia y ha formado una familia feliz: "He encontrado, aunque me lo hayas oído decir muchas veces, a la mujer de mi vida".

Finalmente, ha sabido adaptarse y está muy contento por dedicarse a aquello que más le gusta.