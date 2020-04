¿Qué debe hacer un sanitario cuando llega a casa para evitar contagiar de coronavirus a su familia?

Esta semana, una de las imágenes más virales de la crisis del coronavirus la protagonizó un padre y su hijo. El padre, sanitario de profesión, llegaba cansado a casa tras un duro día de trabajo en su hospital cuidando y atendiendo a los enfermos de coronavirus. El menor, feliz de ver a su padre, corrió hacia él para darle un abrazo. Sin embargo, el padre le frena con las manos. No quiere que lo toque por miedo a contagiarle en el caso de que él sea positivo y todavía no lo sepa. Una imagen desoladora que muestra la otra dura realidad de los médicos y enfermeros: no sólo sufren trabajando muchas horas en el hospital para hacer frente al virus sino también cuando llegan a casa por miedo a contagiar a sus seres queridos.

Parte el corazon, un medico niega el abrazo a su hijo por temor al contagio.

no hacerlo debe haberle dolido mucho mas, pero es por su seguridad del niño.#medicosfrentealCovid

Ellos no pueden estar en casa, y a nosotros solo nos piden #QuedateEnCasa

En el consultorio de este miércoles, el doctor Esteban Pérez Almeida ha dado una serie de recomendaciones para que los sanitarios eviten el posible contagio. Y lo ha hecho siguiendo un protocolo que él mismo practica. El médico ha señalado que cuando vuelve a casa todos los días deja los zapatos en la puerta, entra a la habitación más cerca que hay de la entrada y allí se quita la ropa. "Me quito la ropa con la que vengo de la calle y no la sacudo para evitar esparcir el virus. La pongo en el suelo y cojo la ropa limpia que previamente ya he dejado lista. Después, voy al baño y allí me lavo bien las manos y la cara. Y, por último, me meto en la ducha. Una vez limpio, cojo la ropa de la calle y la meto automáticamente en la lavadora. El lavado debe hacerse a una temperatura de entre 60 y 90 grados", ha contado el doctor.

El jefe médico de COPE también ha aprovechado el consultorio para responder a otras preguntas de los usuarios de nuestra web sobre la enfermedad que ha obligado a los españoles a aislarse en casa. Por ejemplo, ¿puede el virus sobrevivir en el congelador? La respuesta es sí, ya que los estudios han demostrado que el virus es capaz de soportar temperaturas bajísimas. Por tanto, congelar la comida no es una solución para acabar con el coronavirus. Con respecto a alimentos como la verdura, las hortalizas o la fruta el doctor recomienda lavarlos bajo mucha agua y con unas gotas de lejía.

Por último, el doctor ha asegurado que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias no está siendo un buen ejemplo para la sociedad al hacer apariciones públicas mientras su mujer ha dado por segunda vez positivo por coronavirus. No está cumpliendo la debida cuarentena. "Iglesias es el peor ejemplo que se puede dar. No puedo creer en un dirigente que no predica con el ejemplo. No puedo creer en un dirigente que no saca medidas para los sanitarios. Llega el momento de decir que con las proclamas publicitarias no se gobierna. Los médicos necesitan gente que se gestione bien", ha dicho con rotundidad.

