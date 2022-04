¿Qué es capaz de hacer en nuestro organismo el aire que respiramos? La contaminación afecta a nuestra salud

Nuestro cerebro es el encargado de mandar las señales de forma automática para que respiremos, inhalando y exhalando unas 20 mil veces aproximadamente cada día. Por lo tanto, una persona que respira esas veces diariamente, introduce en su cuerpo 10 mil litros de aire. Una cantidad impensada si lo comparamos con nuestro cuerpo. Sin embargo, vivimos en un mundo contaminado y el aire que respiramos no es menos.El aire está sucio, contiene partículas, productos químicos y bacterias que pueden dañar nuestro organismo.

A pesar de que, con los años, nuestros cuerpos se han acostumbrado y adaptado a algunos de los contaminantes del aire, hay ciertas partículas que llegan a penetrar en la parte interna de los pulmones. Cuando el aire entra por nuestra nariz para llegar hasta los pulmones, estas partículas propias del aire contaminado pueden quedarse por el camino e introducirse en nuestro sistema. Por ejemplo, en los pelos de la nariz, los bronquios y las células pulmonares. Si llegan a este último lugar, nuestro sistema inmune querrá combatir estos cuerpos extraños que han llegado y provocarán una inflamación en los pulmones.

Pueden entrar en nuestro torrente sanguíneo

Los expertos han detectado que algunas de las partículas contaminantes traspasan los pequeños orificios de los pulmones, logrando entrar en nuestro torrente sanguíneo para esparcirse por otros órganos. Puede ser que se detengan en algún filtro ubicado en los riñones, el cerebro, los huesos o el corazón. Pero en otros casos, nuestro sistema inmunitario tratará de atacarlas, así que se resguardarán en las células inmunes. Hace poco, los expertos han comprobado que las partículas "malas" son capaces de llegar hasta la placenta y el feto de una mujer embarazada. También hasta nuestro cerebro.

El peligro está en que parece ser que estas partículas no se eliminan, por lo tanto, nuestro cuerpo las acumulará. De esta manera, hay una constante respuesta inmune, que provoca un estado de inflamación leve en nuestro organismo crónico. Y queda claro que este hecho no es para nada bueno para nuestra salud. Los óganos que más afectados se ven por las partículas contaminantes son, sin dudua, los pulmones. Puesto que es el órgano más expuesto frente al aire que respiramos. Así que las personas que padecen enfermedades respiratorias (asma, bronquitis, alergia, etc.) son más vulnerables. Esto se debe a que son más propensos a empeorar sus síntomas en el momento en que aumenta la contaminación.

Afecta al corazón

Aunque el órgano vital que también se ve bastante afectado es el corazón. Los días que más contaminación hay en el ambiente, se liberan más hormonas del estrés, por lo que la inflamación de nuestro cuerpo puede generar una muerte súbita, arritmias, ictus o infartos cardíacos. Además, no hay que pasar por alto que la contaminación provoca un envejecimiento más rápido, hace que las arterias se vuelvan rígidas. Esto facilita al colesterol el poder pegarse en las paredes de nuestras arterias. Esto quiere decir que la contaminación del ambiente también se asocia con enfermedades cardiovasculares (hipertensión, angina de pecho, etc.).

Los expertos aseguran que las personas que viven en áreas urbanas (que son las más contaminadas) tienen más riesgo de perder la agilidad cognitiva, desarrollando falta de concentración y atención, así como demencia. Debido a la enorme cantidad de litros de aire que entran en nuestro cuerpo cada día, sumándole que es imposible que no respiremos, los efectos de la contaminación en nuestro cuerpo son inevitables. Por ello es determinante que actuemos para rebajar los niveles de contaminación al máximo, ya que perjudican seriamente nuestra slaud. Mejorar la calidad del aire que respiramos debe ser una prioridad, sobre todo en las grandes ciudades, debe convertirse en una prioridad tanto individual y de toda la comunidad.