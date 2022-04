¿Qué es la biblioterapia? Leer puede ayudarnos a combatir nuestros problemas psicológicos

A todos aquellos a los que les gusta leer ya habrán comprobado que los libros son una gran terapia para personas que sufren de enfermedades o trastornos mentales. Este fenómeno es conocido como biblioterapia, una técnica que utilizan algunos profesionales de la psicología con sus pacientes para que estos se identifiquen con los personajes y lleguen a comprender lo que les ocurre. Los inicios de la biblioterapia se remontan a los años 30 del siglo XX, cuando los psicólogos comenzaron a trabajar con bibliotecarios para recopilar los libros que servirían como terapia. Eran lecturas que ayudarían a los individuos a tomar otra perspectiva de sus emociones, pensamientos y sentimientos.

Esto es posible gracias a la identificación con los personajes que aparecen en los libros y que luchan con los mismos problemas que el paciente. Pero no se trata de leer compulsivamente libros de autoayuda, sino novelas, poesías u obras de teatro. Al final, no existe un problema que no haya pasado un personaje literario. Básicamente, este método terapéutico consiste en sustituir algunas sesiones con el psicólogo por leer libros que traten con problemáticas similares a las que padece la persona. De esta forma, el individuo puede tomar ejemplo de cómo actúa el personaje y su manera de enfrentarse a los inconvenientes.

Biblioterapia en casos de depresión y ansiedad

Actualmente existen guías clínicas, como las desarrolladas en el Reino Unido por el National Institute and Care Excellence (NICE), que recomiendan la biblioterapia en casos de depresión o trastornos de ansiedad. Lo clasifican como un tipo de terapia cognitiva de baja intensidad que puede ayudar en casos leves. Hasta ahora, no hay muchos estudios que verifiquen el beneficio de este tipo de terapia en la salud, pero cada vez hay más evidencias de lo que provoca la lectura en nuestro interior. Leer es una manera de teletransportarse a otro lugar, nos imaginamos la historia que se nos está contando como si la viviésemos nosotros mismos, aunque estemos en una habitación.

Esta sensación debe estar provocada por algún cambio en el cerebro. La mejor manera de saber qué es lo que ocurre en nuestro interior, es utilizar pruebas de neuroimagen. En el año 2006, investigadores españoles de la Universidad Jaume I (Castellón), llevaron a cabo un experimento en el que dieron a leer diversas palabras a una serie de voluntarios. Mientras tanto, se les practicaba una resonancia cerebral. Algunas de esas palabras evocaban olores intensos. Otras eran palabras neutras, sin ningún tipo de olor asociado. Lo que vieron fue que, al leer, todas ellas activaban las áreas cerebrales responsables del lenguaje, pero las primeras hacían trabajar además a las áreas olfativas, las responsables de oler en la realidad.

La literatura de no ficción también posee múltiples beneficios. El principal de ellos parece ser el aumento de la reserva cognitiva, una especie de colchón neuronal que protege de desarrollar síntomas como los asociados a las demencias. Por ejemplo, se observó en enfermos de esclerosis múltiple que,cuanto mayor era el hábito de lectura con veinte años, el tamaño del hipocampo se veía aumentado. Curiosamente, esta asociación no se vio con ninguna otra afición. Aunque la biblioterapia sea efectiva en casos leves de ansiedad o depresión, no hay que evitar ir a un especialista en psicología que nos ayude a solucionar nuestros problemas más severos. Se pueden complementar los dos tipos de terapias para un mejor conocimiento de nuestros trastornos.