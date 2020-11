Puig pide que las autonomías dejen la queja y se guíen por el interés general

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido este jueves que, ante la segunda ola de la pandemia de coronavirus, las comunidades autónomas actúen como lo que son, como Estado, y guiadas solo por el "interés general", porque no es posible estar en la "queja permanente".

Puig, que se ha pronunciado así en el acto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en Valencia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española financiado por la Unión Europea, ha defendido que la cogobernaza obliga a las comunidades autónomas a asumir sus "obligaciones".

Por tanto, ha afirmado que las comunidades actúen alejadas "de todo partidismo" y que se guíen "únicamente por el interés general", por un motivo: "aquí no estamos para confrontar, sino para ayudar y proteger a los ciudadanos".

A juicio de Ximo Puig, "ahora es momento de evaluar con bisturí y de responder, a cada momento y en cada lugar, con proporción y guiados por los expertos".

El president ha insistido en que no hay que "centrifugar la responsabilidad" en las comunidades autónomas, ni por parte de gobiernos ni de oposiciones, ni situarse "en la queja permanente: en la queja cuando no nos oyen, y en la queja cuando sí nos dejan actuar", porque eso "no es un ejercicio de madurez". EFE

lb-jmm/bal

(foto) (vídeo) (audio)