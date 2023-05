Puig pide "luchar juntos contra el racismo" sin "estigmatizar": "La Comunitat no es racista, Mestalla no es racista"

"Tolerancia cero con el racismo, pero en todos los campos y en todos los ámbitos", recalca

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha instado a "luchar juntos contra el racismo" sin "estigmatizar" ni "focalizar" el problema en una única sociedad o espacio. "La Comunitat Valenciana no es racista, Mestalla no es racista", ha defendido.

Así lo aseverado el jefe del Consell a preguntas de los medios sobre la decisión del Comité de Competición de cerrar cinco partidos una grada del campo de Mestalla tras los insultos racistas al jugador Vinicius durante el partido de fútbol disputado el pasado domingo entre el Valencia y el Real Madrid.

Al respecto, Puig ha subrayado que "la Comunitat Valenciana no es racista, sino una sociedad abierta, que acoge a personas de todos los orígenes y que, de hecho, ha sido la más hospitalaria con las personas ucranianas que están sufriendo la guerra".

"No se puede estigmatizar en absoluto a la sociedad valenciana, no se puede focalizar un hecho, el racismo, que sí que existe entre nosotros y que existe en toda España. Hay que combatir el racismo, tolerancia cero con el racismo, pero en todos los campos y en todos los ámbitos. La nuestra no es una sociedad racista y Mestalla no es racista; hay racistas en Mestalla, desgraciadamente, y en muchos espacios de la sociedad, pero señalar solo a un estadio o a una sociedad es profundamente injusto", ha argumentado.

El presidente valenciano ha lanzado "un mensaje de tranquilidad". "La nuestra es una sociedad abierta y tolerante, pero en esta sociedad también hay intolerantes y también hay racistas y homófobos y personas que insultan permanentemente en la política o que hacen políticas desde el odio y eso hay que combatirlo también desde la política".

Y ha insistido en la necesidad de "combatir las políticas racistas", ya que "la diferencia es lo que nos hace libres, es el valor del ser humano, y desde esos valores hay que lazar un mensaje de serenidad y calma". "Luchemos juntos contra el racismo, pero no estigmaticemos porque no es camino", ha advertido.

"RAZÓN Y JUSTICIA"

Preguntado por si le parece desmesurado el castigo impuesto al Valencia, Puig ha dicho que no le corresponde a él juzgarlo, aunque apostillado que "las medidas sancionadoras y que tienen alguna trascendencia legal se han de tomar siempre el sentido ecuánime de la razón y la justicia".

"La justicia está ejemplificada con la venda en los ojos y debe actuar justamente porque, si no, se comete una injusticia. Las medidas siempre se deben tomar con fortaleza y firmeza pero con justicia y la justicia tiene sus reglas, este es el Estado de Derecho", ha finalizado.