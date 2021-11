Puig: Se está ultimando el pasaporte covid y no habrá nuevas restricciones

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este jueves que el Consell no tiene intención en este momento de aplicar restricciones contra el coronavirus, sino que aplicará todos los instrumentos disponibles frente a la pandemia, entre ellos el pasaporte covid, que se está ultimando.

Puig ha señalado a los medios de comunicación que todo el mundo debe "tener claro que va a haber algunas restricciones de acceso a los no vacunados en algunos espacios" de la Comunitat Valenciana, lo que se ha decidido para dar la "máxima seguridad posible" al 90 % de la población que se ha vacunado contra la covid-19.

Según ha explicado, durante esta semana se va a trabajar para "ajustar bien" los espacios en los que se pedirá el certificado de vacunación para poder entrar y para definir los parámetros que permitan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo autorice, como el plazo y los espacios concretos.

El president ha señalado que Salud Pública está trabajando ya en el informe que sustentará la petición que la Generalitat planteará al TSJCV, y ha considerado que la próxima semana se podrá dar ya "una vía de salida" al certificado covid para poder así facilitar "la máxima seguridad".

También se está estudiando "el seguimiento y la tecnología necesaria" para facilitar a todos los lugares donde se vaya a limitar el acceso que lo puedan hacer efectivo, ha explicado Puig, quien ha precisado que se trabaja ahora en "redondear" los espacios en los que se aplicará, que serán los que los técnicos aconsejen, aunque figurarán aquellos en los que hay "más facilidad de contacto sin mascarilla y hay poca ventilación".

Puig ha aseverado que quieren dar pasos que sean "firmes" y no tener después problemas jurídicos, como ha ocurrido en algunas comunidades autónomas cuyos TSJ ha "echado atrás" este pasaporte, por lo que esta decisión se debe tomar "con el mayor sustento y soporte jurídico", para no generar luego "más problemas a la ciudadanía de los necesarios".

Ha insistido en que la intención de la Generalitat es que no haya más restricciones, y por ello se quiere aplicar el pasaporte covid, que no es "la solución definitiva", sino un "instrumento más" contra la pandemia, en el que hay que tener en cuenta no obstante que estar vacunado "no significa que no se pueda contagiar".

El president ha hecho hincapié en que lo más importante es que los más de 400.000 valencianos que todavía no se han vacunado lo hagan.