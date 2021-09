Puig destaca la ausencia de daños personales en unas lluvias ya estabilizadas

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha destacado este jueves que las lluvias torrenciales que han caído en las últimas horas en la Comunidad no han ocasionado daños personales graves, y ha explicado que la situación "ya se ha estabilizado".

Puig, que ha visitado a primera hora la sede del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana, ha aconsejado no obstante a la población que, si no es necesario, no circulen por carreteras y caminos rurales, ya que puede haber peligro debido a que ha llovido mucho y eso puede dificultar el acceso y la circulación.

El presidente ha hecho hincapié en que, "afortunadamente", no ha habido que lamentar "ninguna desgracia personal de carácter grave" a causa del temporal, aunque ha habido algunas personas heridas y, sobre todo, ha habido que hacer evacuaciones de muchas que habían quedado atrapadas por el agua.

"Parece que este episodio ya ha pasado, es momento de evaluar", ha manifestado Puig, quien ha explicado que durante toda la noche la Generalitat ha estado en contacto con los alcaldes, unos contactos que van a seguir para "garantizar una evaluación que permita las ayudas correspondientes".

Según ha señalado, hasta las cuatro de la madrugada, en que se ha dado por estabilizado el episodio de lluvias, se han recibido casi mil llamadas en el teléfono de emergencias 112, y los consorcios provinciales de bomberos han llevado a cabo intervenciones generalizas en todas las zonas.

Puig ha explicado que ha llovido "de forma desigual", pues dentro de una misma comarca hay lugares en los que ha llovido "mucho más" que en otros, y ha revindicado que, "una vez más, la Comunidad Valenciana ha demostrado su capacidad de respuesta".