Puig: La Comunidad Valenciana lidera la vacunación anticovid a nivel mundial

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que la Comunidad Valenciana "lidera la vacunación (contra el coronavirus) a nivel mundial, con una actitud cívica ejemplar", por delante de países europeos como Alemania, Francia o Gran Bretaña, pero también de Estados Unidos, Japón o Israel.

Tras la reunión de la Interdepartamental para la prevención y actuación ante la covid-19, Puig ha destacado que en la Comunidad "ya se han puesto 7'1 millones de vacunas", lo que supone que el 81 % de la población a inmunizar cuenta ya con la pauta completa, y dentro de un mes estará protegido cerca del 90 % de la población a vacunar.

"Hemos vacunado más que la media española y estamos por delante de países europeos de gran tamaño, como Alemania, Francia o Gran Bretaña, y por delante también de Estados Unidos, Japón o Israel", ha asegurado Puig en rueda de prensa.

No obstante, ha pedido no conformarse y ha hecho una llamada "a esa minoría de la población que aún no se ha vacunado" y que la Conselleria de Sanidad cifraba el viernes pasado en más de 52.000 personas. "Les pido por favor que lo hagan, por ellos y los demás", ha manifestado el president, antes de recordar que este martes empieza la vacunación sin cita previa en la Comunidad.

Por otra parte, el president ha destacado que esta semana comienza el curso escolar con el 50 % de los alumnos mayores de 12 años con la pauta de vacunación completa, y ha dicho que en diez días más, serán el 80 %, mientras que el curso universitario arranca también con la inmunización "muy avanzada".