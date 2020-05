Puig anuncia que la próxima semana se publicarán los datos por municipios

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este domingo que la próxima semana se publicará los datos de la Covid-19 por municipios al considerar que se ha llegado a un momento en el que "ya no se producirán fenómenos indeseados" como "la estigmatización". No obstante, ha pedido que "nadie los use de manera perversa".

Puig ha realizado este anuncio en una rueda de prensa tras participar en la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de las comunidades autónomas para tratar la crisis del coronavirus.

Al respecto, ha explicado que, como ya se había comprometido en varias comparecencias, la próxima semana se publicarán los datos desglosados por municipios y ha aclarado que ha llegado el momento de poder hacerlo porque "estamos en un momento de la pandemia en la que ya no se pueden producir fenómenos no deseados de estigmatización".

Con todo, ha mostrado su confianza en la "responsabilidad" de todos para que nadie "use esos datos de manera perversa" y ha recalcado que aunque unos estén "mejor o peor, nadie tiene un escudo protector porque el riesgo cero no existe".

En esta línea, ha justificado la decisión de publicar finalmente los datos disgregados por municipios, como han exigido varios alcaldes, en que "ahora estamos en un momento más sosgado" y, por tanto, se puede "plantear de manera natural y con transparencia los datos".