¿Se ha puesto Kiko Rivera en contacto con su hermano, Kiko Rivera?

MADRID, 3 (CHANCE)

La muerte de Doña Ana ha cambiado todo por completo, desde la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, que parece que a partir de ahora van a retomar aquello que dejaron a un lado hace un año, y la boda de Anabel Pantoja. Mientras todo el mundo estaba atento a la ceremonia de la colaboradora de televisión, han salido muchas informaciones sobre dónde descansaría para siempre la madre de la cantante y algunos aseguraban que quería ser enterrada con Paquirri.

Hemos hablado con Fran Rivera y lo cierto es que se ha quedado muy sorprendido cuando le hemos preguntado por esta información, de hecho no ha podido evitar reírse ante semejante afirmación y ha contestado en tono irónico: "Por favor..." mientras se reía.

Está claro que el torero no da crédito con lo que se ha dicho estos días, pero también le hemos preguntado si se ha puesto en contacto durante estos días con su hermano, Kiko Rivera, para darle el pésame por la muerte de Doña Ana y nos ha contestado: "No voy a decir nada, no voy a hablar nada de eso".

Y es que ya sabemos que al diestro no le gusta hablar de su vida privada y muchos menos de temas que no le conciernen, es por eso por lo que se ha mostrado tajante, pero con su sonrisa ha delatado que se toma a cachondeo esa información sobre las cenizas de Doña Ana... ¿cómo terminará está historia y qué hay de cierto en ello?