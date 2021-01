¿Pueden relajarse las medidas para las personas que se vacunen frente al COVID?

Es la cuestión que ya se han planteado en Alemania o Israel. En COPE hemos preguntado a los expertos que si aquellos que adquieran la inmunidad completa con las dos dosis de la vacuna podrían abandonar la mascarilla o no hacer cuarentena si entran en contacto con un positivo.

Israel -el país del mundo más avanzado en las vacunaciones- ya ha decidido que las personas que cuenten con la dosis completa podrán relajar las restricciones impuestas. Por ejemplo, si entran en contacto con alguien que de positivo no tendrán que guardar la correspondiente cuarentena de diez días.

Es cierto que para evitar errores el ejecutivo israelí ha preparado una base de datos con todas las personas que se hayan vacunado y recibirán un certificado para garantizar su libertad de movimientos. En Alemania también ha surgido la duda. Aunque el gobierno de Merkel insiste en que las personas vacunadas deben de seguir con las mismas restricciones que el resto el titular de Exteriores, Heiko Maas ha avivado el debate asegurando que podrían saltárselas.

¿Sería entonces seguro? La respuesta es No. Así lo afirma a COPE Carolina Hurtado, doctora en Biología Molecular y responsable de la Unidad Docente de Inmunología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. 'Las vacunas que están ahora en el mercado sí que funcionan, pero no inhiben la infección. La gente que se ha vacunado todavía puede correr el riesgo de infectarse. Lo único que al hacerlo el sistema inmunológico va a desarrollar un tipo de defensa y la enfermedad será menos grave. Pero se siguen infectando y pueden infectar'.

En este aspecto asegura que las vacunas de Pfizer o Moderna que se han desarrollado en menos de un año están destinadas a rebajar la gravedad de los casos y a no saturar los sistemas sanitarios. 'Si se infectan aunque tengan la vacuna, van a desarrollar una enfermedad muy leve, nada grave, que es lo que se necesita actualmente para no saturar el sistema nacional de salud, para que no haya más muertes, más enfermedades graves, pero esa persona puede seguir contagiando porque hay infección en su organismo.

El virus se sigue replicando. Entonces puede infectar a otra persona. Si la otra persona está vacunada no hay problema porque también va a sufrir una enfermedad leve, pero si no lo está ahí volvemos a correr el riesgo. Por eso lo ideal es que la mayoría de la población esté vacunada cuanto antes'.

Esta doctora nos cuenta también que la vacuna española desarrollada por el equipo del doctor Luis Enjuanes -que va más retrasada desde el punto de vista de los ensayos clínicos- es más completa porque también elimina los genes más patógenos. 'Esa vacuna que consta de una única dosis, si la persona entra en contacto con el virus rápidamente el sistema inmunológico lo bloquea y se inhibe la replicación.

Esa sí daría la protección total. Las de ahora son eficientes, pero nos podemos seguir infectando con ellas. Lo único que no desarrollaremos una enfermedad grave. Por eso es importante que si están en contacto con una persona que es positivo se guarde cuarentena'. Lo equipara con el virus de la gripe y su vacuna. 'La vacuna de la gripe tampoco nos salva de pasarla. Hay personas que se vacunan esa temporada y la sufren. Y se preguntan por qué. Ojo porque la pasan pero de una forma más atenuada. En personas mayores una gripe puede complicarse mucho'.

Carolina Hurtado cree necesario que la vacunación se acelere porque 'hasta que al menos el 70 % de la población no esté vacunada hay que seguir manteniendo todas las medidas. Hay que tener en cuenta que la capacidad de transmisión varía según las cepas. Por ejemplo, en el caso del sarampión una sola persona puede llegar a infectar a 18. En el caso del COVID se decía inicialmente que una persona puede llegar a infectar a cuatro. Este virus a nivel científico está sorprendiendo. Es muy novedoso y muchas veces hay que rectificar'.

Por último lamenta el retraso de las entregas que se está produciendo. 'Llama la atención que una gestión nivel europeo, que una empresa que está en ello es exagerado cuando el único interés que tendría que primar es salvar a la población. Se ha gastado mucho dinero, pero llama la atención todo este tipo de situaciones'.