¿Pueden convivir la inteligencia artificial y la artesanía? El documental Takumi, un éxito

¿Desaparecerá la artesanía humana a medida que la inteligencia artificial supera nuestros límites? ¿O bien pervivirá ese pilar de nuestra cultura y resultará más valioso que nunca? Esta dicotomía mueve el mundo actualmente y supone un avance para muchos y un problema para otros. ¿Inteligencia artificial que sustituya a las personas en sus puestos de trabajo?

Estos días no se habla de otra cosa y más tras las declaraciones de uno de los que han contribuido a ello, Bill Gates. El empresario y cofundador de Microsoft explicaba durante la presentación de 'Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence': "El mundo no ha presenciado muchas tecnologías que sean, a la vez, prometedoras y peligrosas".

La Primera Revolución Industrial marcó un punto de inflexión en la historia a mediados del siglo XVIII y actualmente estamos inmersos en la llamada Cuarta Revolución Industrial ante la informatización de la fabricación y transformación digital. Entre medias se ha vivido la Segunda, que tuvo lugar en 1870 y desde 1969 la Tercera Revolución Industrial con la automatización de las computadoras y la electrónica.

Si los Millenials y Boomlets (Nacieron después del 2001) que han nacido en esta era no se extrañan para nada de que la vida evolucione tan rápido y lo ven como algo normal, para las generaciones Z, Silents (1972-1945), Baby Boomers (1946- 1964), Generation X (1965- 1980), todavía les intimida.

Este documental analiza cómo tomar el camino más largo hacia la excelencia en un mundo que ansía atajos constantemente. Lexus se ha encargado de distribuir este nuevo documental en Amazon Prime Video, Amazon Instant, Google Play y iTunes, donde plantea la cuestión de si los artesanos más comprometidos podrán sobrevivir en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial.

Este fascinante documental desvela el mundo de los Takumi, el máximo nivel de los artesanos japoneses que son llamados takumi, tras haber realizado un trabajo durante 60.000 horas lo que supone un dedicación de 32 años durante 8 horas diarias. Este retrato de personajes, de gran impacto visual ha sido un éxito con un solo día de emisión.

El documental, que se estrenó en el festival cinematográfico DOC NYC, en Nueva York, presenta la singularidad de que el soporte confluye con el mensaje. Habrá una versión en formato largometraje, además de una versión de '60.000 horas', que encadenará escenas de cada una de las habilidades esenciales que los Takumi repiten una y otra vez, para hacer hincapié en las horas, días y los años de práctica necesario.

"El concepto de Takumi se encuentra, tanto física como filosóficamente, en el corazón de la marca Lexus desde su nacimiento, hace 30 años", afirma Spiros Fotinos, responsable de marca global de Lexus Internacional.

Con la narración de Neil Macgregor, exdirector del Museo Británico, y entrevistas con expertos mundiales en oficios y en inteligencia artificial, se pregunta cómo vamos a respetar y preservar los oficios humanos al tiempo que diseñamos máquinas que funcionen con una precisión y velocidad a las que los humanos no puedan ni acercarse.

"En la época en que vivimos, en la que hay tanto déficit de atención, a todos nos da la sensación de no que tenemos suficiente tiempo", reflexiona Nora Atkinson, comisaria de artesanía en el Museo de Arte Americano Smithsonian. "Por eso, los miles de horas que realmente hacen falta para llegar a ser un maestro artesano es algo que solo un pequeño número de artistas llegará a experimentar".

Para 2050, se calcula que las máquinas podrán superar el rendimiento humano prácticamente en cualquier campo... "Estamos en medio de un progreso exponencial", afirma Martin Ford, autor de El auge de los robots: La tecnología y la amenaza de un futuro sin empleo. Añade que este ritmo de transformación no se había visto antes. "En los 10 próximos años, seremos testigos de 10.000 años de progreso".

"La esencia de Takumi consiste en adquirir una comprensión sublime de los matices de un arte en concreto", explica Nahoko Kojima, la artista de calado de papel que aparece en el documental. "Concentrarse y dedicar innumerables horas a una misma cosa, y seguir adelante. Para eso hace falta vaciar la mente y concentrarse de una forma que sencillamente no es posible cuando aún se está adquiriendo una habilidad".

Los espectadores pueden disfrutar de 54 minutos o optar por la versión de 60.000 horas en la página web (www.takumi-craft.com), con la que podrán absorber el nivel de dedicación y compromiso necesarios para alcanzar un nivel especial de dominio y hacia donde se va a dirigir el mundo, ¿artesanía y el hombre o inteligencia artificial? Sin duda, un documental que resuelve la eterna duda que nos envuelve en este tiempo...

