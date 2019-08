¿Puede dejar secuelas la listeriosis?

La listeriosis sigue en los focos. Ya son aproximadamente 150 personas las que sufren esta enfermedad infecciosa y más de 500 personas están siendo analizadas.

- ¿Una infección previa por listeria hace que la persona ya sea inmune?

No. Que una persona haya sufrido listeriosis no significa que nunca pueda volver a tenerla. “La listeria no es inmune ni vulnerable, puedes volver a tener la infección si vuelves a estar expuesto”, afirma Julio García, especialista en microbiología.

- ¿Una persona que haya comido un alimento con listeria va a sufrir esta enfermedad infecciosa al 100%?

No tiene por qué. Tú puedes ingerir un producto contaminado de listeria y no tener síntomas propios de la listeriosis. “En ese caso no es necesario acudir a un médico porque no te ha afectado la bacteria de la listeria”,

- ¿Puede provocar secuelas?

Sí, y muy graves. “La listeriosis puede perjudicar al sistema nervioso central provocando problemas en el sistema neurológico; puede afectar al corazón y los pulmones hasta provocar alteraciones cardiacas”, afirma Julio García. Entre las secuelas por listeria las más frecuentes son conjuntivitis, úlceras cutáneas, meningitis, neumonías y endocarditis, que es la peor de todas, ya que provoca una inflamación en el revestimiento interior de las válvulas del corazón. La bacteria de la listeria se puede propagar a cualquier órgano de nuestro cuerpo.

- ¿Existe una vacuna contra la listeria?

No existe una vacuna eficaz contra la listeria. “Se han hecho muchos estudios

pero los resultados no fueron tan buenos y ahora mismo no se está utilizando una vacuna de este tipo”.

- ¿Cuánto se tarda en curar la listeriosis?

Depende de su gravedad. “Una endocarditis puede llegar a cinco y seis semanas de tratamiento; y una meningitis son tres semanas de tratamiento”, argumenta el microbiólogo Julio García. Sin embargo, los casos leves se resuelven en dos o tres días y en muchas ocasiones, no necesitan ningún tipo de tratamiento.