Publican la guía europea sobre el manejo clínico de la disfagia orofaríngea asociada al cáncer de cabeza y cuello

El Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área temática de Enfermedades Hepáticas (CIBEREHD), junto con cinco socieades científicas europeas, han participado en la publicación del 'European white paper: oropharyngeal dysphagia in head and neck Cancer', una guía europea sobre el manejo clínico de la disfagia orofaríngea asociada al cáncer de cabeza y cuello.

El propósito de este documento es informar a los profesionales sanitarios de las diversas disciplinas involucradas en el manejo clínico de este trastorno, asociado al cáncer de cabeza y cuello, sobre el estado de la técnica, con respecto a los diferentes aspectos de la atención que requieren estos pacientes. En concreto, esta disfagia es un trastorno muy prevalente en pacientes con cáncer de cabeza y cuello (50,6%) o como secuela del tratamiento, y su manejo clínico es muy heterogéneo a nivel europeo.

Así, el documento ha sido consensuado por 34 expertos de la European Society for Swallowing Disorders, la Confederation of European Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery (CEORL-HNS), la European Head and Neck Society (EHNS), y la European Laryngological Society (ELS) y contiene 25 secciones que cubren todos los aspectos relacionados con la asociación de estas neoplasia con la disfagia orofaríngea y sus graves complicaciones nutricionales y respiratorias.

La estructura de la guía se ha establecido sobre la base de un documento de consenso que comprende temas relacionados con los tumores de cabeza y cuello al que los representantes de las sociedades interesadas podían añadir temas o ideas desde su perspectiva profesional. El artículo 'European white paper: oropharyngeal dysphagia in head and neck cáncer' ha sido publicado en 'European Archives of Oto-Rhino-Laryngology', revista oficial de las cuatro sociedades que han colaborado con la European Society for Swallowing Disorders (ESSD).

Los autores de este artículo, entre los que se encuentra el jefe de grupo del CIBEREHD en la Fundación Privada Salud del Consorcio Sanitario del Maresme, Pere Clavé, concluyen que el nivel de evidencia científica sobre el diagnóstico y tratamiento de la DO en estos pacientes siguen siendo pobres.

"Para algunas secciones de este documento, era muy difícil llegar a una recomendación basada en evidencia científica. Por lo tanto, en estas secciones proporcionamos una opinión experta para ayudar a los profesionales de la salud, cuidadores y pacientes con los múltiples desafíos debidos a la disfagia orofaríngea en el cáncer de cabeza y cuello", comenta Clavé.

"Anticipamos un aumento en la prevalencia de la disfagia orofaríngea en relación a estos tipos de cánceres en un futuro próximo, debido a un mayor envejecimiento de nuestra población europea y un aumento de la prevalencia del cáncer relacionado con el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el uso de radioquimioterapia que ocasiona graves secuelas funcionales orofaríngeas y laríngeas", añade Clavé.

Así, todos los expertos recomiendan la implementación de un cribaje de la disfagia orofaríngea en todos los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, destacando que hay poca evidencia científica sobre el diagnóstico y manejo de la DO en estos pacientes, y enfatizan la necesidad de investigar más en este campo y el reto actual que supone para los profesionales y las sociedades científicas.