Publican un decálogo para frenar los bulos sobre cáncer y medicina estética

El cáncer es la patología sobre la que más bulos circulan referidos a medicina estética, y para combatirlos el Instituto #SaludsinBulos y el Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica (GEMEON) han publicado un decálogo en el que enumeran las noticias falsas sobre piel, tratamientos o pérdida de pelo que circulan en redes sociales.

El decálogo deja claro que no siempre se cae el pelo con los tratamientos oncológicos, ya que eso depende del tipo de tumor y del proceso médico, ni tampoco es cierto que el paciente deba de estar aislado tras recibir radioterapia; "el paciente no emite ningún tipo de radiación una vez la sesión ha finalizado, por lo que su vida personal y familiar no debe verse afectada".

Estas son algunas de las puntualizaciones que recoge el decálogo y que quieren desterrar "por perjudicar al estado emocional de los pacientes y, por ende, a su calidad de vida", señala la presidenta de GEMEON, Margarita Esteban.

El texto también rechaza que un paciente oncológico no pueda someterse a fotodepilación, puesto que eso depende de la etapa en la que se encuentre la enfermedad, su piel y el estado de salud en general.

Tampoco es cierto, dice el decálogo, que el uso pelucas dificulte que el cabello vuelva a crecer, ni que el deporte esté contraindicado en el paciente oncológico. Precisamente el ejercicio físico adaptado a la persona y vigilado por médicos ha demostrado beneficios en la tolerancia a tratamientos químicos.

Tanto #SaludsinBulos como GEMEON insisten en que todo depende de la situación particular de cada paciente, y de la supervisión de sus médicos.