Publica la queja que le ha dejado una vecina y la reacción de ella al descubrirlo se hace viral: "Perdón"

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras. Además de existir las zonas comunes, ya sea el rellano o las azoteas. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos.

Dentro de todos ellos, los problemas llegan cuando alguien menciona sus intenciones de hacer reformas en casa, cuando se toman decisiones técnicas que afectar al día a días de los habitantes o no se cuidan adecuadamente las zonas comunes. En ese momento, suele crearse un ambiente tenso, dado que nadie quiere soportar los ruidos o consecuencias que implica cualquier tipo de reforma o descuido. Todo esto es lo que pueda dar pie al tenso ambiente que se genera en el bloque.

Esto es lo que le sucedió a un usuario. Esta vez se ha dado un conflicto en un bloque de pisos, donde se ha dado un desencuentro vecinal, tal y como han dejado ver en el propio comunicado. Un vecino ha decidido colgar un papel con su queja en la puerta de su vecino por poner la música demasiado alta. No obstante, parece que esta disputa ha terminado bien entre Hugo y Raquel.

que mona mi vecina pic.twitter.com/YaGA8h4JXa — hugogutiiii (@hugogutiiii) January 3, 2023





"Qué mona mi vecina"



"Qué mona mi vecina", escribe él desde su cuenta de Twitter junto a una imagen en la que se puede ver la nota que le ha dejado. "Me gustan mucho las canciones que pones pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (na más). PD: He visto que te gusta el rap y Kase-O, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap. Lágrimas de Sangre y Natos y Waor", se puede leer en el papel escrito por ella.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Raquel encontrase el tuit de su vecino con la nota que ella misma había escrito horas antes. "Hola soy tu vecina", reaccionaba ella entre risas, lo que ha dado paso a una conversación entre ambos.

"AYYYYY q me daaa algooo JAJAJAJAJAJA oye perdon ehh que no me doy cuenta y subo el volumen q flipas y es normal q te moleste ya no lo subire asii te lo jurooo espero q mis sesiones de dj de la casa te hayan gustado y lo mejor los hits de LOLA FLORES A TODO VOLUMEN", contestaba él. "JAJAJAJJA que alegría!!!! Mañana bájate y nos echamos unas cervezas", ofrecía ella, dando así inicio a una visible buena relación.

