El PSPV denuncia la eliminación de un mural por la igualdad en un colegio de Oropesa (Castellón) "por decisión de VOX"

El PSPV-PSOE ha denunciado que el equipo de gobierno de Orpesa, formado por PP, Vox y Ciudadanos, ha tapado este lunes con pintura el mural de grandes dimensiones con mensajes en pro de la igualdad y el feminismo que "daban vida" al patio del colegio público La Mediterrània de la localidad.

Desde el PSPV, la portavoz Maria Jiménez ha lamentado "profundamente" que Orpesa "vuelva a estar en el punto de mira por sus políticas retrógradas después de convertirse en el primer municipio de la provincia que suprimió la concejalía de Igualdad". "La desaparición de este 'graffiti', en cuya elaboración fue partícipe el alumnado del centro, se ha encontrado con el rechazo de la comunidad escolar por ir en contra de los planteamientos educativos aprobados por la dirección del centro. Es una decisión reaccionaria", ha añadido.

Jiménez ha criticado que bajo el precepto de la concejala de Educación, Ionela Andreea Iliescu, de Vox, de adecuar las instalaciones para el inicio del curso "se escondía su verdadera intención autoritaria y sectaria de eliminar todo aquello que tiene que ver con la igualdad y la erradicación de la violencia de género".

"Desde el Partido Socialista no podemos esconder nuestro descontento y absoluta preocupación por la deriva irresponsable contra los derechos de las mujeres que ha tomado el gobierno de Araceli de Moya con el PP y la ultra derecha de Vox", ha dicho.

La cabeza visible del PSPV oropesino defiende que "desde la enseñanza hay que educar desde la igualdad y el respeto para evitar en un futuro cualquier tipo de machismo en la sociedad", una línea que, "desgraciadamente, diverge completamente de la planeada por el actual ejecutivo conservador".

RESTITUCIÓN

"Condenamos la eliminación de esta obra y pedimos públicamente que se restituya a lo largo del curso académico con la participación activa del alumnado de La Mediterrània", ha señalado la socialista.

"La igualdad es un derecho que beneficia a toda la ciudadanía, no es un capricho que tenemos las mujeres, como algunas personas quieren hacernos creer", ha añadido Jiménez, quien ha subrayado que no agacharán "nunca" la cabeza "ante los ataques contra nuestros derechos y no permitiremos que los extremistas introduzcan en las escuelas los mensajes negacionistas que defienden sin ningún tipo de pudor desde las instituciones".