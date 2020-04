El PSOE en el Senado llama a trabajar para que la pandemia "no ahonde" la brecha de género

El grupo parlamentario socialista en el Senado y los senadores del PSOE en las comisiones de Igualdad y especial de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ven necesario que se enfoque la pandemia del COVID 19 "desde una perspectiva de género" para "evitar que esta crisis desemboque en una mayor desigualdad para las mujeres".

Así lo han expresado este miércoles durante una reunión telemática de senadores y senadoras socialistas de las comisiones de Igualdad y especial de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017.

La portavoz de Igualdad, Ana Agudíez, ha agradecido y reconocido en nombre del Grupo Socialista el papel preponderante de las mujeres en la crisis del COVID-19 "ya que están en la primera línea de lucha contra la enfermedad", en referencia a las mujeres sanitarias, limpiadoras, cajeras de supermercados, trabajadoras sociales auxiliares de ayuda a domicilio o en centros residenciales.

En este sentido, ha recordado que la mayoría de los trabajos esenciales son empleos "en su mayor parte feminizados" y, por ello, ha subrayado "la importancia de enfocar esta crisis desde una perspectiva de género, sobre todo luchando contra la precarización de la mayoría de estos empleos".

En esta misma línea, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Josefina Bueno, ha afirmado que de esta crisis sanitaria hay que "salir con más igualdad" y ha recordado que España "es pionera en políticas de igualdad". "Deberíamos trabajar para ponerla en el primer lugar de la agenda europea y mundial", ha agregado.

Por su parte, la portavoz de Violencia de Género, Teresa López, ha asegurado que mientras haya "más igualdad" habrá "menos violencia". "España es un país pionero en la lucha contra la violencia", ha recordado, pero también ha lamentado que "la ultraderecha pone en cuestión esa violencia".

Ante el agravamiento de la situación de violencia de las víctimas de maltrato confinadas con sus agresores, López ha apelado a la "responsabilidad social" y hecho un llamamiento a los vecinos "para que no sean indiferentes si perciben casos de violencia machista". "No ha de confundirse, no se trata de que la violencia haya disminuido, se trata de que las víctimas se callan para no poner en riesgo sus vidas y las de sus hijos e hijas. Son mujeres silenciadas por el miedo", ha señalado la senadora.

En este sentido, la presidenta de la Comisión especial de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, María Jesús Álvarez, ha destacado el "incremento" de las plazas en las casas de acogida y manteniendo sus características de recurso integral, y no como una simple solución habitacional. "Son un recurso integral que puede dar respuesta a la situación de estas mujeres y a la de sus hijos e hija", ha apuntado.