PP, PSOE y CS reconocen importancia de Pacto Educativo pero "a largo plazo"

El PP, PSOE y Ciudadanos han coincidido hoy en destacar la importancia de volver a buscar un Pacto Educativo pero han reconocido que será "a largo plazo" pues sigue habiendo diferencias entre ellos como es lo que entienden por libertad de educación y lo que ello implica respecto a la enseñanza concertada.

Lo han argumentado así las portavoces de Educación Sandra Moneo (PP), Luz Martínez Seijo (PSOE) y Marta Martín (Ciudadanos) en un debate organizado por la revista "Cuadernos de Pedagogía", que edita el grupo Wolters Kluwer.

Al acto también estaba invitado Javier Sánchez (Podemos) pero "ha excusado su presencia recientemente", ha dicho la directora de la publicación, Carmen Pellicer, que ha moderado el encuentro señalando que "se ha deshinchado la presión social que reclamaba el pacto sí o sí".

Solo de oyente ha asistido el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que se ha limitado a decir que "no descubre nada nuevo" si afirma que desde el Ministerio se quiere "buscar acuerdos en todo lo posible".

Sin embargo, al preguntarle Pellicer si es "optimista" sobre un posible Pacto ha preferido reservarse su opinión.

El acto se produce seis meses después de que el PSOE se levantara de la mesa de la Subcomisión creada en el Congreso para la búsqueda de un Pacto Social y Político por la Educación.

Los puntos de acuerdo entre las fuerzas políticas -según lo comentado durante el debate- siguen encontrándose en la necesidad de reformar la profesión docente desde sus inicios o el impulso a la Formación Profesional.

Sin embargo, hay discrepancias en varios puntos, tal y como ya quedó patente en la Subcomisión, pues de un guión de 15 puntos solo se analizó el primero, el relacionado con el diagnóstico del sistema.

Si el PSOE alegó entonces la falta de un compromiso del Gobierno en financiación, hoy PP y Ciudadanos han estado de acuerdo en que se debe apostar por más inversión. No obstante, Moneo ha recalcado que "más inversión no es igual a más gasto" y lo que se requiere es "reordenar la inversión".

Sobre la Lomce, PSOE y Ciudadanos coinciden en que no les gusta mientras que el PP admite puntos "mejorables".

Han aflorado más divergencias en cuanto al artículo 27 de la Constitución, que establece la libertad de enseñanza, y con el artículo 109 de la Lomce, que incluye la "demanda social" para la oferta de plazas en centros concertados.

Moneo ha defendido que el art. 27 de la Carta Magna es "el primer pacto por la educación", defiende el derecho de los padres a elegir la educación y el centro que quieren para sus hijos.

Ha explicado que se incorporó en la Lomce la "demanda social" sobre los centros concertados porque sin esa frase algunas comunidades "tienen un argumento para coartar la demanda de las familias".

Martín ha argumentado que "uno es libre cuando puede elegir en términos de calidad e igualdad" y que la libertad en la enseñanza también pasa por la movilidad del profesorado por cualquier comunidad "sin cortapisas ni diferencias".

Ha opinado que "está en peligro la libertad de enseñanza" no solo respecto a la concertada sino cuando hay "persecución de la veracidad", en referencia a la situación de algunos docentes que "no están cómodos" por falta de libertad de cátedra o porque no pueden transmitir "contenidos veraces".

La portavoz de Cs ha reclamado la convocatoria de la Mesa Sectorial de la Concertada pues lleva años sin celebrarse.

Desde el PSOE, Luz Martínez ha negado cualquier ataque a la escuela concertada.

"Hay libertad en el sistema educativo porque hay libertad en nuestro país". "Me preocupa que se traslade la idea de que hay docentes que en España no se sienten en libertad", ha manifestado, además de recordar que si ocurre lo contrario hay procedimientos "para denunciar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El PSOE ha insistido en afirmar que "no hay ocultismo en debatir" la posible modificación del artículo 109 de la Lomce.

Por último, el PSOE ha sostenido que no se sabe si los grupos serán capaces "de resolver algún día" las diferencias ideológicas para conseguir un pacto; el PP dice que seguirá buscándolo; y Ciudadanos cree que hay que llegar a un acuerdo porque es la "herencia" a dejar.