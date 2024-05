El PSOE reconoce que "una parte importante" de los colegios españoles no están preparados para las olas de calor y frío

Insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a cooperar para adaptar los colegios a los efectos adversos del cambio climático

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para impulsar medidas frente al cambio climático en los centros educativos, en la que reconoce que "una parte importante" de los colegios españoles no están preparados para minimizar los efectos adversos de las olas de calor y de frío.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte, insta al Gobierno a promover la cooperación técnica con las comunidades autónomas para estudiar la adaptación de los centros al cambio climático.

Los socialistas quieren que se adopten medidas en los colegios para minimizar los efectos de las olas de calor y otros posibles impactos derivados del cambio climático con un enfoque integral.

Asimismo, instan al Ejecutivo a impulsar la cooperación técnica con las comunidades autónomas para el desarrollo curricular en los centros educativos en relación con la educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial a fin de promover la cultura de la sostenibilidad.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, advierte de que el cambio climático llega también a la educación, "no sólo como parte del currículo que se debe estudiar en las distintas etapas, sino como un fenómeno que afecta también al bienestar de la comunidad educativa en los centros escolares; fundamentalmente por las olas de calor o fuertes temporales".

La proposición no de ley asegura que "una parte importante" de los centros educativos "no están preparados para poder hacer frente a las inclemencias del cambio climático, ni tampoco están adaptados para ser energéticamente sostenibles", ya que muchos centros se encuentran en edificios "muy antiguos, muchos de ellos construidos con materiales que no fueron diseñados para combatir climas extremos".

"La consecuencia es que docentes y alumnos sufren los extremos de las temperaturas. En condiciones extremas exigir concentración, atención o rendimiento puede ser una quimera, además de que estas circunstancias pueden alterar también el clima de convivencia en las aulas", señalan los socialistas.