El PSOE propone incluir la Escritura Creativa en las Enseñanzas Artísticas Superiores pero no el Circo

Presentan junto a UP otra enmienda para que los centros de Enseñanzas Artísticas puedan convocar elecciones como ocurre con los rectores

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado, junto al Grupo Confederal Unidas Podemos, una enmienda en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press, para incluir la Escritura Creativa en la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, que se encuentra en tramitación en la Cámara Baja tras ser aprobada por el Gobierno.

No obstante, los socialistas no han presentado ninguna propuesta para incorporar las Artes Circenses a la Ley por la que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores y se establece la organización y equivalencias de las Enseñanzas Artísticas Profesionales, a diferencia de Unidas Podemos, ERC y Junts que sí que han registrado una iniciativa al respecto.

En concreto, la formación morada ha presentado una enmienda en la Cámara Baja para que, en el plazo de seis meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno cree un grupo de trabajo para el estudio sobre la incorporación de las Artes Circenses en las Enseñanzas Artísticas Superiores.

Unidas Podemos explica que España "es de los pocos países" en Europa que no tienen una titulación oficial en circo reconocida a nivel estatal, ya sea en la Enseñanza Profesional o Superior, lo que, a su juicio, "no solo es una anomalía en los momentos actuales, sino que provoca que no se esté dando una respuesta a aquellas personas que quieren formarse en circo y obtener una titulación oficial en artes circenses".

ERC también ha registrado distintas enmiendas encaminadas a incluir en las Enseñanzas Artísticas Superiores las que se denominarían Enseñanzas Superiores de Artes Circenses. Esta formación reclama el "reconocimiento e inclusión" de las Artes Circenses y "todo aquello que faltaría a ese respecto" en el proyecto de ley.

En la misma línea, Junts quiere incluir en el proyecto de ley una disposición adicional sobre Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Circenses, para que, en el plazo máximo de doce meses desde la publicación de la ley en el BOE, el Ejecutivo, previa consulta a las comunidades autónomas y oído el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, aprobará un real decreto que disponga la incorporación de estas enseñanzas en la organización de las Enseñanzas Artísticas Superiores, el establecimiento del título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Circenses y el contenido básico al que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de dicho título.

INCLUIR LA ESCRITURA CREATIVA TENDRÍA "MUCHOS EFECTOS POSITIVOS"

En referencia a la Escritura Creativa, ERC, que también ha presentado una enmienda en el Congreso para incluir esta disciplina en la nueva norma, ha asegurado que su inclusión en el proyecto de ley "tendría muchos efectos positivos en el sector cultural y en la sociedad".

Precisamente, la formación catalana apunta que "repararía el agravio que se ha cometido con la escritura en todas las regulaciones legales de las disciplinas artísticas", permitiría el "desarrollo y difusión" de las lenguas cooficiales del Estado en materia de creación literaria, así como la consideración de las escuelas de escritura creativa, con una "larga tradición" en España, como centros de formación artística.

ERC también considera que la inclusión de la Escritura Creativa como disciplina en la ley "crearía puestos de trabajo para muchos escritores y permitiría a los profesores de esta materia desarrollar su carrera en ese ámbito y validar su experiencia profesional de cara a concursos de méritos". Además, destaca que "facilitaría" los intercambios docentes con centros a nivel nacional e internacional y permitiría al alumnado "disfrutar de una enseñanza de calidad y homologada".

Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario también ha presentado una propuesta para incluir esta disciplina en la nueva ley, en la que justifican que la inclusión de la Escritura Creativa "tendría multitud de efectos positivos sobre el sector y sobre el conjunto de la sociedad española".

Los requisitos para ser candidato a la dirección del centro que establece el proyecto de ley son tener una antigüedad de al menos cinco cursos como funcionario de carrera en la función pública docente; haber ejercido funciones docente como funcionario, durante un período de al menos cinco cursos, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro al que se opta; y presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo.

El nombramiento del director del centro tendrá una duración de cuatro cursos, al final de los cuales podrá ser renovado por períodos de igual duración previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de los mismos, previo informe del Consejo de Centro. En este sentido, ambas formaciones han presentado otra enmienda conjunta que fija que para la renovación "será necesaria la presentación de un nuevo proyecto de dirección".

Respecto a la autonomía de los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, PSOE y Unidas Podemos proponen que tengan competencia para el establecimiento de acuerdos y convenios, a partir del marco regulador establecido por las administraciones autonómicos, cuando proceda con otras instituciones u organismos, públicos o privados, para el establecimiento de sus objetivos.

Por otro lado, PSOE y Unidas Podemos quieren que, a propuesta de los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, las administraciones educativas puedan autorizar el desarrollo, en sustitución del concurso de méritos, de un proceso electoral para nombrar a su director.

Así lo han reflejado ambos grupos parlamentarios en una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, registrada de manera conjunta en el Congreso de los Diputados, que indica que a dicho proceso electoral sólo podrían presentarse las personas que cumplan los requisitos establecidos en la norma y en donde participe el conjunto de la comunidad educativa.

Con el objetivo de asegurar la calidad de las Enseñanzas Artísticas Superiores, PSOE y Unidas Podemos han presentado otra enmienda conjunta que establece que las administraciones educativas deberán garantizar que los centros "cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios". También quieren añadir un nuevo capítulo a la ley con el objetivo de incentivar la promoción de "proyectos científicos con perspectiva de género, la paridad de género en los equipos de investigación, así como mecanismos que faciliten la promoción de un mayor número de mujeres investigadoras principales".

Por otro lado, han registrado un enmienda para incluir un artículo nuevo sobre premios, concursos y reconocimientos, que incluye que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, pueda establecer, por sí mismo o en colaboración con otras entidades, premios y concursos de carácter estatal destinados a estudiantes, docentes o centros de enseñanzas artísticas.