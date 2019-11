PSOE, PP, Cs y Podemos reclaman la reforma de los delitos sexuales mientras Vox pide cadena perpetua para violadores

PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos han reclamado la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal para que su tipificación gire en torno al consentimiento y, de esta manera, solo un sí expreso sea sí, mientras que Vox ha pedido aplicar cadena perpetua para "violadores, asesinos y maltratadores".

Las representantes de los cinco partidos han expresado sus posturas al respecto durante el debate electoral para los comicios del 10 de noviembre celebrado este jueves en La Sexta. Concretamente, este asunto se ha abordado en el bloque de política social e igualdad en el que principalmente se ha hablado de la regulación de los delitos sexuales, un tema que se puso encima de la mesa tras la publicación de la sentencia de La Manada de los Sanfermines que inicialmente absolvió a los condenados del delito de agresión sexual.

Para la 'popular' Ana Pastor, "cuando no hay consentimiento, hay violación y agresión sexual". Según ha incidido, esa es la postura del PP y "de todas las personas de bien". "Cuando una mujer no consiente, hay violación", ha dicho, reclamando el cambio del Código Penal al respecto.

Preguntada sobre la postura de la candidata por Barcelona del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, --quien en un debate electoral para las elecciones del pasado 28 de abril cuestionó la propuesta del consentimiento expreso-- Pastor ha respondido que ella "dice lo mismo" que todo el PP, aunque "no con idénticas palabras".

Desde el PSOE, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha reprochado a Pastor que "eso no fue lo que dijo Cayetana", quien "no contestó" a si apoyaría una iniciativa socialista para impulsar esa reforma del Código Penal tras las sentencias que "consternan" a la sociedad.

La candidata de Ciudadanos Inés Arrimadas también ha abogado por la modificación del Código Penal para que, si a una chica "la drogan y abusan de ella, sea considera violación porque no hay consentimiento".

La dirigente del partido naranja ha apelado al "consenso" que existe en torno a este asunto, y ha afeado al PSOE y a Unidas Podemos que intenten "patrimonializar" esta propuesta. Además, ha instado a los socialistas a dejar "de dar lecciones" ya que el Código Penal vigente "es del PSOE".

Asimismo, ha aprovechado el debate para afear a la ministra de Hacienda que no haya comparecido hoy ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde estaba citada para declarar para aclarar el supuesto desvío de fondos de esta entidad y colocación de cargos y familiares relacionados con el PSOE.

Arrimadas le ha preguntado hasta en tres ocasiones a Montero que respondiera sobre el pago de prostitución con dinero público de esa fundación, pero la ministra no ha respondido a estas apelaciones.

CADENA PERPETUA VS EDUCACIÓN

Durante el debate sobre igualdad, la dirigente de Vox Rocío Monasterio ha pedida la aplicación de la cadena perpetua para "violadores, asesinos y maltratadores", y ha reclamado al resto de partidos que se sumen para así evitar "ver en la calle" a violadores y asesinos reincidentes, citando el caso de Laura Luelmo, la joven asesinada el pasado mes de diciembre.

Según ha reivindicado, Vox está "en la solución", y en esa solución "no está" Ley de Violencia de Género con la que las cifras de asesinatos machistas "no mejoran". "Es una irresponsabilidad no hablar de la ley para mejorarla", ha remarcado.

A la petición de Vox de aplicar la cadena perpetua, la dirigente y portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha replicado a Monasterio que "el machismo se combate con educación y cultura" y "no con cadena perpetua" o "yendo a reventar minutos de silencio" por las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Montero se ha dirigido a Monasterio también para afear la postura de Vox sobre el colectivo LGTBI: "Poner en tela de juicio que según a quien ames puedes tener menos derechos o puedes sufrir una agresión homófoba es ser un desalmado", ha recalcado.