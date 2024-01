El PSOE pide a la Junta andaluza que "ataje" la sequía con "proyectos y planes que de verdad palien la situación"

El secretario de Agricultura y Ganadería de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Juan Antonio García, ha pedido a la Junta que realice, "en coordinación con los sectores productivos relacionados con el campo en la provincia de Huelva", un calendario que "recoja planes reales que vengan a paliar la delicada situación que padece la provincia a consecuencia de la sequía".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, García ha dicho que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tiene la obligación de dar salida a los mil millones de euros que tiene bloqueados sin invertir en materia de agua", para "relajar la angustia que padecen los agricultores y ganaderos y todas las explotaciones agrícolas y ganaderas de Huelva".

"Ha dejado de invertir el 72% de los créditos disponibles para paliar sequía, lo que evidencia que no es un problema de recursos, sino de incompetencia para ejecutar lo que recibe de fondos europeos y del Gobierno de España, que suman más ingresos que nunca en los más de 40 años de autonomía", ha enfatizado.

Al respecto, el socialista ha detallado que esta semana se están conociendo los datos de las exportaciones de frutas y hortalizas, que "han vuelto a registrar un nuevo descenso", por lo que "el problema es más grave de lo que pueda parecer". A la vuelta de las vacaciones de Navidad, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, criticó que desde la Junta "solo se han hecho falsas promesas" en distintas materias y, con respecto a la sequía, "ninguna solución para que las infraestructuras hídricas retomen impulso y se pueda hacer frente la sequía con ciertas garantías".

Pero, Juan Antonio García ha dicho que "lamentablemente nada se sabe, porque no hay planificación, no hay interés, no se anticipan acciones que mitiguen los problemas que padecen los municipios".

Para el también alcalde de Bonares, el nuevo decreto anunciado solo supone "eso, un anuncio, pero publicitario, vacío de contenido, letras en un papel que no va a ninguna parte, mientras tanto, solo nos queda mirar al cielo y desear la lluvia". "La Junta hace políticas de escaparate que son un absoluto engaño para las personas, las empresas y las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas", ha aseverado.

Asimismo, García ha señalado que el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, planteó hace ahora un año un pacto por el agua con planes, financiación y compromiso real, pero Juanma Moreno "rechazó la idea, como rechaza todo lo que venga de nuestra iniciativa, cuando lo que debería de hacer es dejarse ayudar por la vasta experiencia acumulada de los años de gestión del Partido Socialista en nuestra comunidad". "Hemos hecho frente a problemas muy graves y tenemos claves e ideas que querríamos compartir, pero no, el Partido Popular rechaza todo lo que venga del PSOE", ha añadido.

Por otra parte, el anuncio de las restricciones de agua en verano, según el socialista, "constata que Juanma Moreno gobierna mirando al cielo y rezando, en lugar de poner los pies en la tierra y actuar, poner a disposición de las provincias el presupuesto que falta para que se puedan impulsar proyectos que necesitan acelerarse, como el Anillo Hídrico de la Sierra, sin el cual lo habitantes de esta comarca, que abarca toda la zona norte de la provincia, lo van a pasar mucho peor de lo que lo pasaron el verano pasado".