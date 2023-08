PSOE Murcia: "El decreto ley sobre la moratoria del Mar Menor demuestra de nuevo que López Miras miente"

El diputado regional socialista, Manolo Sevilla, ha indicado que el decreto ley del Gobierno regional sobre la moratoria del Mar Menor "demuestra de nuevo que López Miras miente y que es una artimaña más del PP para seguir desprotegiendo el Mar Menor con nuevos pelotazos urbanísticos en su entorno y haciendo favores a sus amigos".

"Llevamos días advirtiendo de que la moratoria de López Miras es unatrampa para seguir favoreciendo los intereses de unos pocos, aunque esosuponga desproteger la laguna. Ahora comprobamos que, efectivamente ycomo es habitual, López Miras estaba mintiendo y dejó caducar lamoratoria para hacer favores a sus amigos", ha remarcado Sevilla.

El diputado socialista ha asegurado que "esto vuelve a poner en evidencia el nulo interés que tiene el PP por recuperar el Mar Menor, porque mienten a la ciudadanía y disfrazan de moratoria lo que es un favor para sus amigos. Lo vimos con la segunda fase del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos, y ahora lo vemos con el desbloqueo de cientos de viviendas en La Manga y Los Belones".

Sevilla ha lamentado que el PP y López Miras "no se cansen de mentir. No han aprendido nada, no les basta con ser los únicos responsables de la situación del Mar Menor y con incumplir la ley, ahora también aprueban leyes para seguir desprotegiéndolo porque no tienen ningún interés en recuperar la laguna".