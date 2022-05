PSOE ve "inexorable" la regulación del cannabis medicinal y apela al consenso

El PSOE ha apelado este lunes al resto de partidos a alcanzar el máximo consenso posible para regular el cannabis medicinal porque es "inexorable" hacerlo, siempre con seguridad jurídica y sanitaria, bajo control médico y reglamentado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Así lo ha expuesto el diputado socialista Daniel Viondi en la subcomisión de cannabis medicinal creada en el Congreso, en la que ha garantizado el apoyo de su grupo a que haya un "marco regulado" en España.

"Va a ser inexorable que vaya a producirse y es imprescindible que exista con el máximo consenso que se pueda alcanzar", ha afirmado tras escuchar las comparecencias de la presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) y paciente de dolor crónico neuropático, Carola Pérez, y a su vicepresidente, Manuel Guzmán.

Pero, ha puntualizado, cuando ese momento llegue, "tiene que haber seguridad jurídica y sanitaria, tiene que ir con control y prescripción médica y tiene que estar todo regulado por la Aemps". "Creo que es un consenso básico que podemos alcanzar", ha invitado.

Una regulación que incluirá el uso de esta sustancia como un "medicamento complementario que no va a solucionar directamente una enfermedad", por lo que ha puesto el foco no solo en el tipo de pacientes a los que se les va a administrar, sino en cómo se va a dispensar porque hay "tanto detractores como defensores a ultranza de la farmacología".

Aun así, ha querido lanzar este mensaje a los pacientes: "Confíen en que los responsables públicos alcanzaremos más pronto que tarde un acuerdo porque el dolor no espera".

Palabras que ha agradecido Carola Pérez: "Hoy el PSOE ha estado más cariñoso y cercano, ocupándose más de los pacientes, pero las palabras solas no bastan, sino que los hechos son importantes: tiene que haber una comisión de expertos donde se decida qué es lo mejor para el paciente", ha subrayado al término de su comparecencia.

También ha agradecido el tono del resto de partidos, porque "han entendido que salir y hablar de esto no es fácil" y que "la urgencia es avanzar".

De todos menos de Vox, de quienes no se esperaban que les "fuese a faltar el respeto de esta forma": "No vamos a permitir que nos traten como delincuentes cuando somos pacientes", les ha avisado.

El OECM lleva ocho años trabajando por lograr la regulación del cannabis terapéutico para que sea "un tratamiento ya" y "no dejar al paciente en manos del narco, sino en manos del Estado, de los médicos y las farmacias" para poder lograr "dignidad y calidad de vida".

Porque para ellos, esta regulación "supone la diferencia entre la vida y la muerte, entre querer vivir y pedir ayuda para morir".

Pérez sabe que el cannabis no es la panacea y que "por supuesto tiene efectos secundarios", pero personas como ella se han manejado "con medicaciones muy fuertes".

"No tiene sentido que 47 países tengan regulado el cannabis medicinal y España no. La evidencia es la misma en Canadá e Israel y el dolor es el mismo en Alemania que en España. No tiene sentido lo que nos están haciendo, tiene que acabar ya", ha zanjado.

Por su parte, Manuel Guzmán ha explicado que "no existe toda la evidencia" que les "gustaría, pero sí la suficiente para acercarnos a los pacientes con seguridad, adherencia y eficacia" y conseguir que muchas personas con "enfermedades crónicas muy devastadoras puedan mejorar significativamente su calidad de vida. Es una lucha por el bienestar y la dignidad", ha concluido.