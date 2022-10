El PP y el PSOE se enfrentan en el Senado a cuenta de la escasez de médicos

La mayoría de los partidos han coincidido este martes en el Senado en señalar los problemas del Sistema Nacional de Salud como consecuencia de la escasez de médicos, un problema que el PSOE asegura estar afrontando con la ampliación de las plazas de Medicina y del MIR, motivo por el cual ha rechazado la propuesta del PP de crear un plan integral de recursos humanos para Sanidad.

Que desde el año 2008 hasta el año 2020, 37.940 facultativos de este país han solicitado el certificado de idoneidad, que es el requisito administrativo para ejercer fuera de España, no nos lo podemos permitir, ha denunciado el senador popular Eduardo Raboso, que ha señalado la falta de facultativos como uno de los principales problemas del sistema.

Antes de que el PSOE le recordase que fue durante el PP cuando más se redujeron las contrataciones de los sanitarios y se recortó en Sanidad, el senador del PP ha señalado diversos motivos por los que faltan facultativos: la descentralización, la capacidad limitada para la formación y las posibilidades de esos médicos de ejercer en Europa o en el mundo como en su propia casa ante la baja remuneración en España.

Somos el país que peor paga a los sanitarios, tan sólo por detrás de Grecia. Para que los médicos y las enfermeras de este país ganaran tanto como los alemanes, habría que aumentar en dos puntos la financiación de la sanidad en los presupuestos generales del Estado, ha señalado el senador popular, que ha ofrecido otro dato alarmante: en 10 o 15 años se van a jubilar entre el 30 y el 35 % de los sanitarios de este país.

Ante esa situación, el PP proponía promover un plan integral de Recursos Humanos que tenga en cuenta las necesidades presentes y futuras de profesionales sanitarios y una política retributiva y laboral que mejore su situación actual, además de aumentar las plazas del MIR y de las facultades. Sanidad ha convocado 10.624 plazas MIR para este año, un 3,8 por ciento más que el anterior.

Antonio Magdaleno, el senador encargado de defender las enmiendas del PSOE, ha asegurado que piden al Gobierno de España hacer todo lo contrario de lo que ellos hicieron. E incluso con su propuesta quieren apuntarse a la iniciativa de medidas que ya está aplicando el Gobierno, se ha quejado el socialista.

Según el senador, se perdieron 30.000 sanitarios durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Recortaron en personal, recortaron en recursos económicos para la Sanidad. Entre 2011 y 2018 se perdieron más de 1.000 plazas MIR.

Vox, que en el Senado está en el grupo mixto, sí ha dicho que apoyará la moción del PP y ha pedido evitar la fuga de talento para que los médicos formados en España se integren en el sistema.

También ha mostrado su apoyo Teruel Existe, cuyo senador Joaquín Egea ha denunciado la precarización de la actividad médica, que es más grave cuanto más pequeños son los centros.

En cambio, el senador de Compromís Carles Mulet se ha mostrado contrario a una iniciativa que no lleva a ninguna parte y no aporta ninguna solución porque, ha dicho, en el plan integral de recursos humanos ya llevan meses trabajando varias comunidades. No podemos votar a favor, ha dicho.

Ha anunciado la abstención Assumpció Castellví, del grupo nacionalista Catalán, mientras que el PNV ha pedido al PP retirar una iniciativa que es una clara invasión competencial y ERC ha lamentado que los problemas de la sanidad se iniciaron en la anterior crisis del año 2008.EFE

lvp/jlg