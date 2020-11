El PSOE celebra que el cierre perimetral de Madrid se amplíe más allá del puente de diciembre

VÍDEO: Enlace a archivo vídeo disponible al final del texto.

El portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha celebrado este jueves que el cierre perimetral de Madrid vaya a ser de 10 días y vaya más allá del puente de diciembre, aunque sigue sin entender las restricciones en zonas básicas de salud.

La Comunidad de Madrid se cerrará perimetralmente durante 10 días, desde las 00.00 horas del 4 de diciembre, viernes, hasta las 00.00 horas del lunes 14, según ha anunciado este viernes el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covi-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

A este respecto, en declaraciones remitidas a los medios Freire ha tildado de "buena noticia" que estén mejorando los datos, aunque le preocupa la estrategia que utiliza Madrid para la realización de pruebas Covid y cree que dan datos que están "bajo sospecha" y "no reflejan la realidad".

"No se entiende que sigan tomando ciertas medidas en zonas de Madrid con umbral de 400 cuando la incidencia acumulada de riesgo está en 250. Por lo demás, nos alegra el confinamiento perimetral, ampliado a un periodo razonable y no 'unos días sí, otros no'", ha zanjado.

