PSOE acusa a Almeida de ser el culpable de no recibir más dinero por Filomena por estar "centrado en luchas internas"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ser "el único culpable de no haber recibido más dinero" tras el desastre de 'Filomena' por estar más centrado en "atacar sin sentido al Gobierno de la Nación y en sus luchas internas que en los problemas de sus vecinos".

Cuando se cumple un año de la tormenta, Espinar ha lamentado que Madrid lleve "demasiado tiempo sin alcalde". "Almeida no se enteró cuando los meteorólogos avisaban de que llegaba una gran nevada a nuestra ciudad; no se enteró cuando redactó el informe preliminar para solicitar las ayudas; no se enteró cuando tuvo que tramitar las ayudas y se olvidó de meter las facturas", ha recriminado la edil.

"Y no se entera ahora de que el único culpable de no haber recibido ahora más dinero es única y exclusivamente él", ha acusado al primer edil, de quien ha afirmado que "está más preocupado por atacar sin sentido al Gobierno de la Nación y por sus luchas internas que por los problemas de sus vecinos".