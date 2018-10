Psiquiatra Marc Potenza (Yale): "¡Atención!, crecen adicciones a internet"

Núria Poncela García

El profesor de Psiquiatría y Neurobiología de la Universidad de Yale (EEUU) Marc Potenza alerta, en una entrevista con Efe, sobre el creciente número de transtornos asociados al uso de internet en los últimos años y pide poner la máxima atención "porque crecen las adicciones a la red".

Potenza, que es psiquiatra especializado en Estudios Infantiles y Neurobiología, ha viajado a Barcelona para participar en una jornada sobre adicciones en el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat.

El psiquiatra norteamericano, que también es director del Problem Gambling Clinic, sostiene que a pesar de que "internet puede tener funciones educativas", el uso de la red como método de entretenimiento "puede desembocar en comportamientos adictivos".

Según el experto, que ha recibido múltiples premios internacionales por sus trabajos sobre adicciones, advierte de que determinar que una persona es adicta a internet es algo gradual y a menudo difícil de detectar, aunque "el punto de inflexión es cuando el uso de internet interfiere en las actividades básicas de la persona", afirma.

Potenza explica que el término "adicción a internet" se introdujo hace más de 20 años para definir a aquellas personas que "manifestaban fuertes deseos" de usar internet, hasta el punto que "afectaba su día a día", como por ejemplo "la escuela, el trabajo o las responsabilidades familiares".

Este tipo de adicción afecta, según Potenza, especialmente a "los colectivos de la población más vulnerable" como las personas que "sufren depresión o trastornos de hiperactividad", aunque avisa de que "todo el mundo puede sufrir este tipo de adicción".

El profesor Potenza detalla que "en lo que a la edad se refiere, los jóvenes son el colectivo más afectado por este tipo de transtorno", pese a que la gente de mediana edad e incluso "grupos más mayores también pueden experimentar este tipo de problema".

Por otro lado, el psiquiatra no observa diferencias entre géneros más allá de que "los hombres son los que juegan más en internet", pero eso no deja exentas a las mujeres de desarrollar "graves problemas con los juegos", que inicialmente son gratis en la red "pero acabas pagando grandes cantidades de dinero para seguir jugando".

Precisamente, alerta de que este tipo de juegos en internet pueden conducir a "serios problemas de ludopatía, por lo que ya no estaríamos hablando solo de un adicto a internet, sino de un adicto al juego", subraya Potenza, que se doctoró en la Escuela de Medicina de Yale en 1993.

Tratar la adicción a internet "todavía está siendo estudiado", ya que se trata de un fenómeno relativamente reciente, pero Potenza, que en 2008 impulsó un centro de tratamiento patológico del juego en el Hospital Ramon y Cajal de Madrid, argumenta que "tratar otros transtornos que pueda tener el paciente, como depresión o hiperactividad" pueden ayudar a "controlar el comportamiento adictivo".

El psiquiatra norteamericano recalca la importancia de "observarse a uno mismo usando internet para detectar posibles comportamientos adictivos" y "pedir ayuda médica" cuando haya una sospecha.

Marc Potenza, junto con otros expertos mundiales en adicciones de comportamiento como Jon Grant, participaron el pasado miércoles en la jornada 'Hooked On Wifi', organizada por el Servicio de Psiquiatría del Hospital de Bellvitge-IDIBELL y el programa COST (Eropean Cooperation in Sciende and Technology).

Durante la jornada, los expertos analizaron diferentes aspectos de este tipo de adicción, desde los impulsos que llevan a las personas a dedicar horas a internet hasta los posibles tratamientos cuando esta dedicación se convierte en un problema que afecta a la vida de la persona.