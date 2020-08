Psicólogos piden estar en la UCI para atender a sanitarios en una segunda ola

Los psicólogos quieren apoyar a los sanitarios si se produce una segunda ola de covid-19 y piden estar presentes en las UCI para, si fuera necesario, atenderlos en una situación de coste emocional elevadísimo y con una presión asistencial que muchos no podrán soportar.

Es lo que considera el Consejo General de Psicología y lo que ha dicho a Efe su vicesecretaria Rosa Ramos Torío: "Lo biológico es lo primero, ellos están preparados para curar, pero tener que afrontar continuamente estas realidades, ver tanta muerte... Es terrible".

Por eso los psicólogos entienden que si hay una segunda ola es más necesaria su presencia en los hospitales -"hay que humanizar más las UCI", afirma-, pero también en los centros de salud, junto a los médicos de Atención Primaria (AP), para atender a la población.

"Hay muchas personas que han padecido ya unas dificultades de ajuste emocional por lo vivido y que mantienen aún ciertas secuelas y están en periodo de recuperación, y estas informaciones de nuevos brotes hacen que retrocedan en esos avances", comenta Ramos.

Ansiedad, estrés, casos de depresión que desajustan emocionalmente, miedo al contagio... Son los cuadros que más han atendido los psicólogos en un primer momento, que se han ido equilibrando con "la vuelta a la nueva normalidad".

Y las personas que antes de la pandemia tenían ya algún desajuste emocional, como tendencia a obsesionarse o a la hipocondría, se han visto más afectadas y han visto intensificarse sus trastornos, con lo que ha aumentado la demanda asistencial.

"Si hay un segundo confinamiento -dice-, estas personas volverían a sufrir especialmente y hay que tenerlo presente antes de que eso ocurra. Hay que poner más recursos asistenciales en salud mental. La respuesta ha sido bastante limitada y hay una demanda significativa, que se debería de encauzar", apostilla Torío.

El Consejo General considera que la atención psicológica en este momento es fundamental y que debe estar inmersa en la medicina de familia: "Deberíamos estar al lado de los médicos de AP para que ellos nos pudieran derivar a aquellas personas que están empezando a presentar sintomatología derivada de la pandemia", precisa.

En la medicina de familia se podría hacer "una criba inicial", según Ramos, y si alguien lo requiere se derivaría a la atención especializada.

El coronavirus ha sido, y sigue siendo, una "fuente de estrés", de miedo, angustia, insomnio, y ha supuesto un cambio de vida que en muchos casos ha traído además la pérdida de familiares.

"Los psicólogos -comenta- tenemos que estar en primera línea y hacer una labor preventiva, porque si analizamos lo que supone el consumo de fármacos y el efecto que tiene el dotar a las personas de habilidades de afrontamiento se ve claramente que es mucho menor el coste de hacer contrataciones de refuerzo".

Para afrontar esta situación, la psicóloga clínica recomienda "no anticipar" lo que puede pasar, porque dificulta el poder hacer una respuesta adaptativa correcta.

"No hay que tener una actitud de resistencia a que yo no quiero volver a vivir lo anterior. Es que -argumenta- no es cuestión de que quieras o no, sino en que conviene o no. No hay que dejar que el pensamiento catastrófico y amenazante se apodere de nosotros".

Según Ramos, hay que centrarse en lo que aprendimos en la otra experiencia y en que tenemos una capacidad de adaptación a las circunstancias anómalas mucho mayor de lo que pensamos.

En estos momentos, cuando se habla de la posibilidad de una segunda ola, de lo que se trata más que nunca, según Ramos, es de aplicar el sentido común: dormir y comer bien, hacer ejercicio, cuidarse el aspecto y protegerse para poder proteger a otros.

Y si el sufrimiento es importante pedir ayuda profesional porque "así la vida continuará de una forma distinta".