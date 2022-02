Psicólogo: La tragedia del Pitanxo será muy difícil de digerir entre la gente

Ana Martínez

Hafdallah Menni es uno de los psicólogos especializados que atiende a los familiares de los tripulantes del Villa de Pitanxo, el barco que naufragó el pasado martes en aguas canadienses, y, como experto en la gestión de catástrofes, dice que esta tragedia marítima, "a nivel social, es muy difícil de digerir".

En el caso de los directamente afectados, "qué duda cabe", ha contado este psicólogo este viernes a Efe, pero además es la tragedia ha calado en la ciudadanía en general, porque "no nos la esperábamos, y tanto la intensidad emocional como el proceso de 'shock' duran su tiempo, al menos hasta que no lo integremos de alguna forma".

Este profesional saharaui que desarrolla su oficio en Galicia comenta que ahora mismo se encuentran trabajando con los parientes de los pescadores un total de 20 efectivos, de los 39 que componen el grupo dependiente de la Dirección General de Emergencias de la Xunta, coordinado por Ana Núñez.

El papel nada fácil que tienen por delante pasa por minimizar el impacto de la crisis sobre los "dolientes", así como por restaurar "un poco" las capacidades y resolver la situación de estrés de la mejor manera posible, "con la mayor eficacia". "Básicamente, para prevenir posibles complicaciones psicológicas", suscribe.

Todos los afectados y personas que lo hayan solicitado tienen ahora mismo un psicólogo de referencia, que es, además, el canal oficial de comunicación con las familias, el que, en suma, les traslada la información "contrastada, veraz y oficial".

Casi todos los damnificados han solicitado este servicio, afirma Hafdallah, e incluso parientes de los tres supervivientes: el patrón, Juan Padín; su sobrino Eduardo Rial; y el ghanés Samuel Kwesi, padre de cinco hijos y que, de ellos, no conoce al último, al que sólo ha visto a través de fotografías enviadas a su móvil.

Hafdallah Menni está al tanto del enfado existente y de la impaciencia por conocer datos y detalles cuanto antes. Y no se extraña: "El enfado y la rabia son emociones adaptativas". "En realidad han recibido muchísima información en muy poco tiempo. Y está ahí ese vaivén entre la esperanza y la desesperanza", apunta.

En el caso de los doce desaparecidos, explica que este es uno de los factores de riesgo dentro de las catástrofes en el mar.

Los parientes ya dan por hecho que no hay posibilidad de que ninguno de ellos aparezca con vida, pero el no localizarlos, continúa Hafdallah, significa no tener "un cuerpo al que velar, una tumba a la que visitar".

En ocasiones, quien pasa por ello "no se da permiso para un luto que simbolice su tristeza", porque no hay ese ritual de despedida, el que "cultural o espiritualmente toque". Cuando sí lo hay, "a partir de ahí empieza otra fase del duelo".

Pero, sin existir la despedida, la pérdida es "ambigua", hay debilitamiento a nivel físico y aparece además la "eterna espera de alguna prueba objetiva que permita llorar la realidad de la pérdida".

Esto es muy duro, advierte, así como proporcionar información a los más pequeños tampoco es sencillo.

En el caso de este buque, muchos de sus tripulantes son padres, y en varios de los casos de familia numerosa.

Los psicólogos raramente intervienen de un modo directo con los menores, pero sí que asesoran a los adultos.

Los consejos son el empleo de un lenguaje accesible y decirles lo que estén capacitados para entender según sus respectivas edades, además de no ocultarles información, pero sin tampoco proporcionar aquella que sea innecesaria. "No entrar en detalles", puntualiza Menni.

Y ejemplifica: "No es lo mismo hablar con un chiquillo de 6 años que con uno de 13, que es cuando empieza a consolidarse la cosmovisión del mundo".

El Villa de Pitanxo fue engullido por el mar en el Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de San Juan. Contaba con una tripulación de 24 personas, de las que doce permanecen desaparecidas.

A última hora del miércoles las autoridades canadienses decidieron poner punto final a las tareas de búsqueda y rescate, 36 horas después del naufragio, por la falta de posibilidades de encontrar con vida a la mitad de la dotación, a esa docena.