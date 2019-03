Un proyecto para impulsar el talento femenino en áreas STEM, ganador del premio 'Mujer y Tecnología' de Fundación Orange

La Fundación Orange ha otorgado su IV premio 'Mujer y Tecnología Fundación Orange' a la consejera de la Real Academia de Ingeniería, Sara Gómez, por la dirección del proyecto 'Mujer e Ingeniería', que tiene como como objetivo fomentar el talento femenino en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Esta iniciativa, pretende animar a las jóvenes estudiantes a cursar carreras de ingeniería, estudios relacionados con sector tecnológico e impulsa la promoción de las profesionales hacia los puestos de alta responsabilidad en el ámbito de las TIC, según ha informado Fundación Orange en un comunicado.

La ganadora del galardón, que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, se dedica desde hace más de 30 años al mundo de la Ingeniería Industrial y en 2008 fue incluida en la publicación 'Who's Who in The World' en el área de Ingeniería.

Así, Sara Gómez es Ingeniera Técnica en Mecánica e Ingeniera de Materiales, además de Doctora Ingeniera por la Universidad Politécnica de Madrid, donde trabaja desde 1985.

Gómez ejerce también como profesora e investigadora en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, en las áreas de mecánica de los medios continuos y teoría de estructuras.

Asimismo, ha pasado por la empresa privada y por instituciones públicas como la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Institución, la Real Academia de Ingeniería, llevando la dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, y Vicerrectora de dicha universidad.

Desde julio de 2016, es también consejera de la Real Academia de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid, desde donde dirige el Grupo de Investigación Diseño y Tecnología Industrial.