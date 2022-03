El próximo sábado 26 de marzo adelantamos una hora el reloj, ¿Hasta cuándo van a durar estos cambios horarios?

Nos acercamos al último fin de semana de marzo y, con ello, al cambio de hora habitual que llevamos haciendo desde que finalizó la II Guerra Mundial. Europa decidió que todos sus ciudadanos de Occidente debían tener el mismo horario. Sin embargo, esta modificación de la hora, que será de la noche del sábado 26 al domingo 27, afecta a la salud de algunas personas. Con estos cambios se ven afectados los ritmos de sueño, aparece el insomnio, el cansancio o la apatía. Además, los individuos no viven igual el cambio de horario que se da en marzo (comienza el horario de verano), con el de octubre (da inicio al invierno).

Este sábado, deberemos adelantar nuestros relojes una hora, es decir, que a las 2:00 de la madrugada serán las 3:00. A partir de ese momento, los días serán más largos y gozaremos de más horas de luz. No obstante, el debate sobre si es necesario el cambio de hora, sigue en pie en los últimos años. Hace cuatro años, la Comisión europea presentó una propuesta para que se pusiese fin a los cambios horarios en toda la Unión Europea. Más de 4 millones de ciudadanos estaban de acuerdo con esta medida, pero cuando estaba a punto de llevarse a cabo, la pandemia apareció, desmontando todos los planes. A pesar de que las autoridades justifican la necesidad de estos cambios para ahorrar energía, los expertos comentan que no afecta en el ahorro de energía ni produce un beneficio en la economía.

No todos los países cambian la hora

Lo curioso es que no todos los países cambian la hora, aunque se supone que todos los países que componen el continente europeo deberían llevar el mismo horario, Islandia y Turquía no modifican sus relojes. En el resto de continentes del planeta, hace años sí se unificaban las horas. Pero, desde hace años, casi ningún país asiático cambia la hora para llevarla igual que sus vecinos. Otros lugares como México, Australia y Estados Unidos, donde cada región decide si cambia la hora o no. De hecho, el Senado de Estados Unidos ha aprobado una ley, con la cual se quedará permanente el horario de verano a partir de 2023. Por lo tanto, han decidido poner fin a los cambios de hora dos veces al año.

¿España dejará de hacer los cambios de hora también? Por el momento no se ha establecido ninguna fecha para su fin, pero sí es cierto que lo ha debatido con el Consejo Europeo en varias ocasiones. El pasado 15 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los cambios de hora que se darán desde este momento hasta el año 2026, estableciendo el "calendario del periodo de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026". Esto quiere decir que, al menos hasta ese año (como mínimo), tendremos que seguir modificando nuestros relojes en toda España. Estos serán, según el BOE, en las siguientes fechas:

27 de marzo de 2022 y 30 de octubre de 2022.

26 de marzo de 2023 y 29 de octubre de 2023.

31 de marzo de 2024 y 27 de octubre de 2024.

30 de marzo de 2025 y 26 de octubre de 2025.

29 de marzo de 2026 y 25 de octubre de 2026