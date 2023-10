La protonterapia contra el cáncer de mama reduce la exposición de la radiación al corazón y los pulmones

Así lo señala el equipo médico de la Unidad de Protonterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra en estos primeros 3 años

La protonterapia es un tratamiento altamente eficiente para pacientes con tipos de cáncer de mama con indicación radioterápica. Esta es la constatación del equipo médico de la Unidad de Protonterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra en estos primeros tres años y medio de actividad en Madrid.

Tanto oncólogos radioterápicos como oncólogos médicos observan que esta radioterapia externa ofrece la ventaja de reducir el daño en tejidos sanos y evita efectos indeseados en órganos críticos cercanos a la mama, como la piel, el corazón y los pulmones. Además, ayuda a eludir la incidencia en los vasos linfáticos, ha informado la Clínica en una nota.

Según el doctor Mauricio Cambeiro, especialista en Oncología Radioterápica del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra con dedicación preferencial al tratamiento del cáncer de mama, ginecológico y de próstata, "el escenario de aplicación del tratamiento de protonterapia en cáncer de mama es muy amplio: va desde un tumor localizado, precoz y muy favorable, hasta el de alto riesgo con afectación ganglionar".

Sobre las ventajas de esta radioterapia externa que reduce el riesgo de complicaciones a corto y largo plazo, incluidos posibles tumores secundarios, destaca "el beneficio de la disminución de la toxicidad sobre las zonas sanas de cada paciente a largo plazo, teniendo en cuenta de que un gran porcentaje de ellas se curarán o tendrán supervivencias prologadas".

En casos seleccionados de tumores de mama recurrentes, explica, la protonterapia puede ser una opción de tratamiento para pacientes que ya han recibido radioterapia convencional en una zona próxima a la reaparición del tumor. Además, la protonterapia permite más distribuciones dosimétricas a medida en pacientes con reconstrucción mamaria después de una mastectomía.

Con respecto a los efectos secundarios de la protonterapia en cáncer de mama, subraya que "son parecidos a los que se producen en el tratamiento de radiación convencional". "Pueden ser agudos o crónicos. Aun así, este tratamiento prescinde de la irradiación innecesaria de todo el tejido sano circundante, y eso es más positivo", indica.

La protonterapia permite compatibilizar el tratamiento con las actividades cotidianas de la mayoría de las pacientes. Como resalta el doctor Cambeiro, "las sesiones se plantean de 5 a 15 días". "Son consecutivas y ambulatorias, y tardan entre 10 y 20 minutos".

UN TRATAMIENTO CÓMODO CON ECO INTERNACIONAL

María del Carmen Rocha fue ejecutiva de finanzas en Perú y ahora es coach vital. En abril de 2022 le diagnosticaron cáncer de mama y en enero de 2023 terminó su tratamiento en la Unidad de Protonterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra. "Durante las sesiones, he notado cómo yo era yo, con un diagnóstico y un tratamiento personalizado y ajustado a mis necesidades. Me he encontrado con un equipo técnico muy animado. Sentir esa energía positiva del 'sí, se puede' y 'te estamos acompañando' me ha venido estupendamente. Cada sesión de protonterapia ha sido como una visita al espacio. Desde el principio me mentalicé repitiéndome que no venía a hacer quimioterapia o radioterapia, sino que iba a un spa en el que tenía que relajarme, porque estaba muy bien acompañada", indica.

La Unidad de Protonterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra inició su actividad en abril de 2020 en la sede madrileña de la Clínica, siendo la primera instalación con configuración intrahospitalaria en España. Desde entonces ha tratado a 710 pacientes de 18 comunidades autónomas. Del total, 137 han llegado de 25 países diferentes. Del conjunto de pacientes, 229 han sido menores de 18 años, 40 de ellos de procedencia internacional. Durante estos tres primeros años y medio se han tratado más de 24 tipos de tumores distintos, con una mayor prevalencia de cánceres pediátricos (26%) y sarcomas (20%) e indicaciones de re-irradiación (20%).