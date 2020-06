La protesta de Núñez de Balboa reclama en una marcha la dimisión del Gobierno

Cientos de personas convocadas por el Movimiento Civil Constitucionalista Núñez de Balboa han recorrido este sábado el paseo de la Castellana de Madrid para protestar por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus y reclamar la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Con un ruido de cacerolas de fondo y ataviados con mascarilla y en muchos casos con banderas de España, los participantes de la protesta, encabezada por la pancarta con el lema "43.356 muertos. Gobierno dimisión", han recorrido el tramo de la céntrica avenida madrileña comprendido entre la plaza Gregorio Marañón y la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno).

Al término del recorrido, los convocantes han leído un manifiesto en el que han recordado a los 43.356 muertos -una cifra muy por encima del cómputo oficial de fallecidos del Ministerio de Sanidad-, por los que han guardado un minuto de silencio, y a los enfermos.

El texto agradece el trabajo a trabajadores sanitarios y de las fuerzas de seguridad y denuncia el olvido de los mayores en las "horas críticas" y la gestión en el "tercer país con más muertos por 100.000 habitantes".

"El Gobierno desoyó las alertas de la OMS y no supo comprender lo que estaba ocurriendo en China e Italia (...) Se podía saber, pero no quisieron o no pudieron mirar de frente al problema, prosigue el texto, que apunta a Pedro Sánchez como "responsable último" de los errores y reclama su dimisión por la mayor crisis humanitaria en España "desde la Guerra Civil".