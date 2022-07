Protección Civil y Emergencias alerta por altas temperaturas y riesgo de incendios en amplias zonas del país

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta por ola de calor y riesgo de incendios forestales en amplias zonas del país, según ha informado el Ministerio.

Este fin de semana se espera un aumento paulatino y progresivo de las temperaturas. Este ascenso térmico será más acusado en el archipiélago canario.

Las temperaturas más altas se alcanzarán en el cuadrante suroeste peninsular y en Canarias y las comunidades autónomas previsiblemente más afectadas son Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias.

En algunas áreas llegarán a superarse los 40ºC y en zonas de Aragón, Castilla y León, Madrid y Galicia se alcanzarán también valores muy elevados.

Protección Civil y Emergencias advierte de que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales y pide que avisar "inmediatamente" al 112 si descubre el fuego en su inicio.

Para prevenir estos incendios, recomienda prestar atención a las normas de cada comunidad autónoma; no arrojar cigarrillos, basuras y vidrio; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar solo en zonas autorizadas; no penetrar en el bosque o monte si hay un incendio; y atender a las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.

Ante las altas temperaturas, aconseja limitar la exposición al sol; mantener el lugar bien ventilado; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en aguas y sales minerales; beber frecuentemente líquidos; vestir colores claros, cubriendo la mayor superficie posible de pie y cabeza; evitar ejercicios físicos prolongados en horas centrales del día; interesarse por las personas mayores y enfermas; y tener en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.