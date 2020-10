Prorrogan 15 días más las restricciones en tres municipios de Barcelona

El Departamento de Salud ha prorrogado hoy durante otros 15 días más las restricciones de aforos, actividades y horarios para contener la epidemia de COVID en los municipios barceloneses de Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès, donde están vigentes desde el pasado 25 de agosto.

En una resolución firmada por la consellera de Salud, Alba Vergés, que publica este viernes el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la prorroga de las medidas anti-COVID-19 se debe a que se mantiene el riesgo alto de rebrote de la epidemia en estas tres localidades.

Además de recomendar a todos los vecinos de esos municipios que permanezcan en sus domicilios y no salgan si no es para ir a trabajar, comprar, estudiar, al médico o a otras cuestiones ineludibles, continuará en vigor durante 15 días la limitación de aforos al 50 % en bares y restaurantes, tanto en el interior como en las terrazas, donde las mesas tendrán que guardar una distancia mínima de dos metros, y no se podrá consumir en la barra.

El horario de cierre de estos establecimientos es a las 01.00 horas como máximo, sin que se puedan admitir nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.

En los establecimientos hoteleros, el aforo de los espacios comunes se limita al 50 % del aforo autorizado.

Los actos religiosos, incluidas bodas, servicios religiosos, celebraciones y ceremonias fúnebres, mantienen su limitación de asistencia al 50 % del aforo, y al 70 % en caso de teatros, cines, conciertos y espectáculos culturales.

También sigue limitado al 50 % el aforo en equipamientos deportivos, piscinas descubiertas, parques de atracciones y parques infantiles, y actividades deportivas, como gimnasios e instalaciones deportivas.