Proponen medidas para que las redes no permitan la violencia machista digital

Expertas en violencia machista y activistas del movimiento feminista han propuesto una respuesta conjunta del Estado, de la sociedad civil y del sector privado para que las redes sociales "dejen de seguir coadyuvando" al maltrato digital a mujeres e incluso crear plataformas alternativas.

Son algunas de las ideas planteadas este jueves en el curso de verano de la Universidad Complutense sobre "Medios de comunicación y prevención de la violencia contra las mujeres" en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), moderado por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

En el mismo la abogada especialista en casos de violencia machista digital, investigadora y activista feminista Laia Serra ha advertido de que aún no está construido el guión social de lo que hay que hacer cuando una mujer sufre por ejemplo acoso en redes sociales.

Laia Serra ha comentado que nadie hace auditorías a las empresas tecnológicas que sustentan las principales redes sociales para comprobar en el marco de su responsabilidad social corporativa qué hacen para que se respeten los derechos de las mujeres.

"Las violencias digitales ocurren en redes sociales de internet que están coadyuvando y permitiendo que esto pase y debe haber una interpelación del Estado y de la sociedad civil", ha indicado.

A juicio de la letrada la legislación en esta materia debe evolucionar pues son imprescindibles herramientas de protección inmediata a las mujeres que sufren esta violencia machista digital, al igual que en el ámbito físico se adoptan medidas como las órdenes de alejamiento, por ejemplo.

Igualmente entiende que debe avanzarse en los mecanismos de reclamación de responsabilidad civil del Estado por deficiente actuación de la Administración en este campo. Y ha concluido: "Desde el feminismo debemos priorizar lo tecnológico porque nos jugamos mucho en ello".

También ha intervenido La escritora y periodista Cristina Fallarás que ha relatado que tuvo que dejar tuiter porque recibía "mil agresiones a la hora" que terminaron por "romper" su cabeza y la de sus hijos, de lo no que sabe cuánto tiempo tardará en recuperarse, y ha apuntado que "esto tiene que ver con la violencia en las redes".

Cristina Fallarás ha preguntado por qué las mujeres siguen estando presentes en este tipo de redes y ha comentado: "Si nos hubiéramos ido todas esa sala de tortura ya no existiría y el decir que 'no me voy porque no hay alternativa' es brutal".

Al final de la mesa redonda Victoria Rosell, haciéndose eco de algunas de las propuestas planteadas, ha valorado de cara al futuro la posibilidad de regular figuras como el de los asesores digitales en el marco de las medidas de atención a mujeres que pueda sufrir este tipo de violencias.