Prohens asegura que "en tema de lengua no hay motivo para la alarma ni para ponerse camisetas"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado que "en tema de lengua no hay ningún motivo para la alarma ni para ponerse ninguna camiseta", después de que este jueves el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, haya sido recibido en un centro de Inca con camisetas verdes en contra del plan lingüístico.

Así ha respondido la líder del Ejecutivo autonómico a las preguntas formuladas por los medios de comunicación al respecto, describiéndose como "una gran defensora de la libertad individual, incluso de ponerse una camiseta cuando no hay nada detrás".

"No hay ni habrá segregación por lengua; no se rompen los consensos de los últimos años porque no se modifica ni la ley de educación, ni la de normalización lingüística, ni el decreto de mínimos", ha reiterado la presidenta.

En esta línea, ha considerado que quien se pone la camiseta lo que pide es que no haya segregación "y no la habrá"; que no se rompan los consensos "y no se romperán", y que se respete la autonomía de los centros y la libertad de los equipos directivos, "y el plan piloto es voluntario".

"Confío plenamente en el criterio de los grandes profesionales que tenemos aquí en el sector de la educación", ha enfatizado Prohens.

Del mismo modo, ha asegurado entender que "de alguna manera" se pongan la camiseta si es en contra la Lomloe, "porque se hizo a espaldas de los profesionales y los sindicatos se encontraron con una pared con el anterior Govern y aquí han encontrado las puertas abiertas para modificar todos los aspectos de esta nefasta ley".

"Si se la ponen porque las infraestructuras educativas de las Islas están dejadas de la mano de Dios y tenemos centros educativos que hemos tenido que precintar porque peligraba la seguridad de los estudiantes y de los profesionales", o "si se la ponen porque faltan profesores de apoyo para atender la diversidad y a niños con necesidades educativas especiales, también lo entiendo", ha sentenciado Prohens, poniendo en valor el trabajo de su Govern para resolver estas cuestiones.

Con todo, ha reiterado, "en tema de lengua no hay ningún motivo para la alarma ni para ponerse ninguna camiseta".