Profesores universitarios y expertos proponen invertir 10.000 millones en educación para atenuar impacto de la pandemia

Plantean realizar una evaluación diagnóstica en Primaria y Secundaria este curso para conocer el impacto real en los alumnos

Alentar de consecuencias como caída de salarios futuros y la pérdida de un 1,5% del PIB en el largo plazo.

Un grupo de expertos reunidos por Esade han planteado la necesidad de poner en marcha un plan de inversión de 10.000 millones de euros para atenuar el impacto de la pandemia en la educación de las nuevas generaciones.

El autor del trabajo y director de investigación de EsadeEcPol, Lucas Gortázar, ha advertido de que las consecuencias de la pandemia y la crisis sobre todo el alumnado "será enorme, con pérdidas de aprendizaje equivalente de, por el momento, 3 a 4 meses de aprendizaje en un año escolar y con un aumento importante de las brechas educativas". De acuerdo con estimaciones económicas, según recoge el documento, "este retroceso puede suponer una caída de salarios futuros y la pérdida de un 1,5% del PIB futuro en el largo plazo".

El plan que proponen el panel de expertos gira en torno a cuatro pilares: apoyo al alumnado vulnerable, infraestructuras, formación y capacitación de profesorado y digitalización de la gestión educativa y esetá fundamentado en la llegada de inversiones millonarias vía fondos europeos que pueden abrir la puerta a cambiar el modelosocial y económico de cara a la próxima generación.

"Transformar la educación debería ser una de las prioridades de país a la hora de dirigir dichas inversiones", recoge el documento que ha sido dirigido por Lucas Gortázar, director de investigación de EsadeEcPol, y ha contado con el apoyo de profesores universitarios como Xavier Bonal (UAB/CEPS), Miguel Costa (URJC),Jesus Manso (UAM), Eva Flavia Martinez Orbegozo (Universidad de Harvard), Ismael Sanz(URJC), Xavier Martinez Celorrio (UB) y Lorenzo Serrano (IVIE), además de Miguel Angel Sancho de la Fundación Sociedad y Educación, Alvaro Ferrer de Save the Children, Florencio Luengo de Proyecto Atlántida y Ainara Zubillaga de la Fundación COTEC.

Los expertos proponen abordar el reto estructural de la inequidad educativa de forma integral, con el apoyo de las inversiones, y consideran "imprescindible" para la recuperación económica, la inserción laboral de toda una generación y la cohesión social y política de los próximos años.

Para el autor del trabajo, "no basta con seguir alimentando el sistema actual", sino que se "necesitan reformas e inversiónque tengan un impacto transformador en el largo plazo". En su opinión, "no hay atajos posibles se debe pensar de forma estratégica en apoyar o bien iniciativas que han funcionado y requieren de mayor inversión o que no se han realizado hasta ahora, ya sea por falta de presupuesto, oportunidad política, consenso suficiente, tiempo o capacidad de implementación".

EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Entre los ejes de actuación que recoge el documento, figura en primer lugar el apoyo y rescate al alumnado más afectado por la crisis de aprendizaje causada por el cierre de escuelas ante la pandemia de la covid-19 y en la que se estima necesaria una inversión de 2.000 millones de euros.

Y, para conocer el impacto de la pandemia sobre el aprendizaje y el potencial fracaso y abandono temprano derivado de ella, proponen llevar a cabo evaluaciones de diagnóstico de las competencias básicas en primaria y ESO antes del final del curso 2020/21.

En opinión de los expertos, más allá de la aplicación de la prueba PISA en abril y mayo de 2021, se necesita un diagnóstico "mucho más preciso y rápido" de lo que ha ocurrido y está ocurriendo conel alumnado, acompañado de cuestionarios con preguntas sobre su experiencia personal durante la pandemia.

El segundo eje que recoge el documento hace referencia a la necesidad de contar con infraestructuras tanto físicas como digitales para la enseñanza y el aprendizaje que respondan simultáneamente a los retos pedagógicos y medioambientales del futuro, especialmente centradas en la etapa 0 a 3 y la Formación Profesional.

Ésta es la partida más relevante en términos de presupuesto, e incluye la mejora de la eficiencia energética de los centrosy el apoyo a los centros como espacios seguros de aprendizaje abiertos el mayor tiempo posible del día y del año. En el plan de inversión de 10.000 millones propuesto por los expertos, esta partida ascendencia a 7.800 millones de euros.

El tercer eje de actuación propuesto tendría un coste de 100 millones de euros y prevé la formación y capacitación de los actores clave del sistema que pueden facilitar el éxito de implementación de las inversiones y transformaciones que deben lanzarse durante los próximos años.

En este sentido han recordado que la partida de formación del profesorado se vio "muy mermada" durante la crisis económica y solo ha recuperado entre un 10% y un 20% de dicha caída. Por ello, consideran que más allá del profesorado, es necesario invertir en la formación y capacitación de todos los actores del sistema, extendiéndolo a cuadros intermedios en educación y líderes pedagógicos .

El último pilar del plan que plantea Esade pasa por la digitalización de la gestión educativa, modernizando las plataformas de gestión y uso de datos, así como la generación de conocimiento y evidencias que permitan una toma de decisiones informadas a nivel de sistema, comunidad autónoma, municipio y centro educativo. Su ejecución supondrá una inversión de 100 millones.

En opinión del autor, estas inversiones permitirían avances en agendas relevantes de las políticas educativas que, "o bien las últimas leyes y políticas educativas no abordan en su totalidad, o bien han ignorado durante décadas".