Profesorado Interino pide en Congreso mismo trato que docentes funcionarios

La Plataforma Estatal por la Consolidación y Estabilidad del Profesorado Interino (Pecepi) ha reclamado hoy en el Congreso, a través de unas iniciativas parlamentarias de Unidos Podemos, poder tener las mismas condiciones de trabajo y trato que los funcionarios docentes.

Las peticiones de esta Plataforma han sido concretadas por los diputados de la formación morada Ione Belarra y Javier Sánchez, que también han abogado por evitar la pérdida de empleo para el profesorado interino mayor de 55 años y que este colectivo cuente con una renta mensual si son expulsados y han agotado su prestación por desempleo.

En sendas proposiciones no de ley, Unidos Podemos insta a garantizar el respeto y aplicación del principio de igualdad y no discriminación entre funcionarios de carrera y funcionarios interinos pertenecientes a los cuerpos docentes no universitarios del sistema público de enseñanza.

"Lo que está pasando con el profesorado interino es un auténtico fraude de ley", ha señalado Pecepi en un comunicado, donde ha explicado que se trata de profesionales que "llevan años a pie de aula, sufriendo una situación de precariedad e inestabilidad" y que de un día a otro "se pueden encontrar en la calle, privados de derechos y sin la mínima indemnización".