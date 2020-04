El producto de Mercadona que está volando de sus estanterías y ya es difícil de encontrar

Este pasado 15 de abril, España alcanzó su primer mes de estado de alarma. Desde ese día, los ciudadanos permanecemos confinados en nuestra casa para evitar la propagación del coronavirus. En los días previos a la implantación de esta medida tan excepcional, los supermercados de toda España se colapsaron puesto que muchas personas acudieron a las tiendas de alimentación con la misión de llenar la despensa. Se quería evitar, así, problemas en el caso de que la pandemia del coronavirus provocara el desabastecimiento en los supermercados. Tuvieron que ser las propias cadenas de alimentación y el ministerio de Transporte los que tranquilizaron a la población, asegurando que el abastecimiento estaba garantizado.

Y así ha sido: un mes después de decretarse el estado de alarma, los supermercados siguen abiertos y con estanterías llenas, aunque sí es posible encontrar problemas para encontrar determinados problemas según la hora en la que se vaya a comprar. Es el caso de un producto de Mercadona que, tras un mes de confinamiento, ha disparado su demanda. Se trata de los tintes para el pelo disponibles en su sección de perfumería. La propia cadena asegura que ha pasado de vender 11 unidades por tienda al día, a vender 25 unidades por tienda al día. Un incremento superior al 100%.

Mercadona también especifica que sus "jefes" (refiriéndose a sus clientes) también "contactan con la compañía a través de sus canales oficiales, como las redes sociales o el teléfono gratuito de atención al cliente, para resolver sus dudas sobre cómo usarlo". Al mismo tiempo, la empresa que lo fabrica "ha acelerado la puesta en marcha de su nueva línea de producción y ha incrementado el número de su plantilla para garantizar el suministro de estos productos".

Desde el pasado 12 de marzo, las peluquerías de toda España permanecen cerrada. Aunque el Gobierno incluyó estos establecimientos como centros de máxima necesidad durante el estado de alarma, finalmente dejaron de operar ante las presiones del gremio y ahora mismo sólo mantienen su actividad con un servicio a domicilio y en casos muy concretos.

Esto ha provocado que muchas personas hayan tenido que cortarse el pelo en casa con sus propias manos. La belleza también entra en juego en esta ecuación y muchas de ellas también han tenido que tintarse el pelo para que no se vean las temidas canas en el cabello. Es muy importante tener en cuenta que dedicarse un momento al día para verse uno bien, por superficial que pueda parecer, va a ayudar mucho a la actitud con la que afrontemos el día.

LOS CONSEJOS DE UN PROFESIONAL DE LA IMAGEN, EN COPE

Gabriel Llano, profesional del sector de la imagen y director creativo de Moncho Moreno, visitó hace unas semanas COPE y nos dio los consejos básicos para sobrevivir aislados en casa durante todas estas semanas y evitar cometer errores estéticos. Llano aconsejó ''no cometer locuras y hablar con su peluquero de confianza para que les eliga bien el tono del cabello de tener que teñirse para evitar cualquier canita que se debe ver'', además de evitar la tijera y no usarla bajo ningún concepto: ''Esto es algo que repito porque está siendo muy recurrido el 'cortarse el flequillo' o retocar en casa y es mucho mejor esperar a que todo pase, que verse un error en el rostro reiterado durante todo este aislamiento, porque recuperar un cabello o un destrozco de tijera es complicado''.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁN CERRADAS LAS PELUQUERÍAS?

Las peluquerías, al igual que otros negocios no básicos, no podrán abrir mientras esté activo el estado de alarma. Una vez que este no esté vigente, será el Gobierno nacional o el territorial el que tendrá el poder de decidir qué comercios irán abriendo antes que otros. El problema de las peluquerías es que el contacto físico con el cliente es inevitable, por lo que no se puede mantener la distancia mínima de seguridad. Esto hace que posiblemente sea de los últimos comercios en abrir, para evitar los posibles contagios.

