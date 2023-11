Problemas en el cohete retrasan la misión japonesa a Phaeton

La agencia espacial japonesa (JAXA) ha aplazado a 2025 el lanzamiento de su misión DESTINY+, con destino al asteroide Faetón, origen de la lluvia de meteoros de las Gemínidas.

DESTINY+ (Demonstration and Experiment of Space Technology for Interplanetary Voyage, Phaethon Flyby and Dust Science) debía lanzarse el próximo año, pero JAXA ha decidido retrasararla hasta 2025 debido a problemas con el desarrollo del cohete Epsilon S, informó Kyodo News.

Este cohete es el sucesor previsto del cohete Epsilon de combustible sólido. Un motor de cohete relacionado con el nuevo vehículo de lanzamiento explotó durante las pruebas en julio, lo que obligó al retraso.

Faetón es un curioso objeto cercano a la Tierra que exhibe características similares tanto a los asteroides como a los cometas. Esto lo convierte en una fuente inusual de lluvia de meteoritos y también en un objetivo de gran interés científico. El trozo de roca irregular de 5 kilómetros de ancho se acercó relativamente a la Tierra en 2017. Es la fuente de las Gemínidas, que caen sobre la atmósfera de la Tierra cada diciembre, informa Space.com.

La nave espacial DESTINY+ se lanzará desde el Centro Espacial Uchinoura (USC). La nave espacial de 480 kilos entrará en una órbita terrestre elíptica inicial. Llevará cuatro motores de iones para impulsar su viaje a través del espacio una vez que se separe del vehículo de lanzamiento, utilizando un giro lunar para acelerarlo hacia el espacio profundo. También utilizará paneles solares livianos de película delgada.

DESTINY+ sobrevolará Faetón, utilizando cámaras telescópicas y multibanda para estudiar la superficie del asteroide. El sobrevuelo, a una distancia de 500 kilómetros y una velocidad relativa de alrededor de 119.000 kph, se esperaba para 2029, pero JAXA no ha proporcionado una nueva fecha para la aproximación cercana.

La nave espacial también realizará análisis in situ de polvo interplanetario e interestelar utilizando el analizador de polvo, desarrollado bajo el liderazgo de la Universidad de Stuttgart y apoyado por la agencia espacial alemana DLR, dice JAXA. El objetivo es evaluar si las partículas de polvo extraterrestres y los compuestos orgánicos asociados que llegaron a la Tierra desempeñaron un papel en la creación de vida en el planeta.

JAXA dice que la misión también demostrará tecnologías como sus paneles solares y propulsión de iones eléctricos que permitirán una futura exploración del espacio profundo de alta frecuencia y bajo costo.