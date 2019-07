El Príncipe de Gales cumple 50 años como heredero al trono de Inglaterra: ¿Está impaciente?

Setenta años de vida, y Carlos de Inglaterra aún no ha iniciado la tarea para el que estaba destinado desde su nacimiento: ostentar la Corona Británica. “Quizá me jubile antes de empezar a trabajar”, ha lamentado estos días a la vez que alaba la salud de hierro de su madre, la reina Isabel II, que a sus casi 93 primaveras presenta una gran fortaleza.

El 1 de julio se cumplieron 50 años desde que fuera nombrado Príncipe de Gales y, por consiguiente, heredero al trono inglés. Un título que no implica ostentar una función constitucional, sino que persigue confirmar que quien lo ocupa será el próximo monarca británico a la muerte del actual y, también, que no podrá perder ese derecho.

La espera se le está haciendo larga al Príncipe Carlos. ¿Cómo lo está llevando? A juicio del periodista Jaime Peñafiel, uno de los mayores conocedores de los intríngulis de la monarquía británica en nuestro país, Carlos lo tiene asumido. Así lo ha expresado en declaraciones a COPE.es: “La monarquía británica es diferente a las del resto del mundo. Ya dijo el Rey Faruq de Egipto cuando le depusieron que no lo sentía, ya que en el futuro solo quedarán cinco reyes en el mundo. Los cuatro de la baraja y la Reina de Inglaterra.”

Peñafiel vaticina que al Príncipe de Galés aún le queda tiempo para acceder al trono, dado la longevidad de la familia: “La ancianidad es como el color de los ojos, se hereda. La madre de la Reina Isabel II murió con 101 años. Isabel tiene casi 93, y no abdicará jamás. Por tanto, celebrará estos 50 años como heredero esperando hasta que Dios dé vida a su madre. Su padre también es muy mayor, tiene 98 años y ahí sigue. Ya está retirado, pero todo está según lo previsto y estable. Es una monarquía admirable.”

En cualquier caso, el célebre periodista considera que Carlos será un buen Rey para los británicos, al igual que su madre: “La gente hace unos años dudaba que pudiera llegar a ser monarca después de los escándalos o la trágica muerte de Lady Di. Pero es que la monarquía no es selectiva, es hereditaria, y el heredero es él, mientras que su esposa Camilla será la consorte. No hay más, es la historia de la monarquía.”

Jaime Peñafiel no ha querido dejar pasar la oportunidad de contar algunas vivencias junto al heredero inglés. La última tuvo lugar hace tan solo un año, cuando fue invitado a cenar en el Palacio de Buckingham: “Fue una cena de dos horas muy amena, y le mostré una foto que me hice con su padre, Felipe de Edimburgo en 1984. Y es que fui el único periodista del mundo que fui recibido por el marido de la Reina, lo cual tiene mérito, porque es conocida su animadversión hacia los periodistas. De hecho, en una visita que hizo a Gibraltar, llegó a preguntar, en tono jocoso, quienes eran los monos y quienes los periodistas. Cuando le mostré la fotografía a su hijo, me dijo que no se podía creer que su padre se sentara con un periodista. Tuve ese honor.”

Más allá de las anécdotas, en la vida del Príncipe Carlos ha habido de todo: alegrías, dramas, un matrimonio fallido… Carlos estaba enamorado de Camilla cuando se casó con Diana de Gales. Luego llegaría su trágica muerte en un accidente de tráfico en París: “A la Reina no le gustaba ni Lady Di ni luego Camilla, pero acabó por aceptar el matrimonio con esta última aunque fuera por lo civil, en el Ayuntamiento de Windsor.”

El conocedor de las monarquías europeas ha sentenciado que Lady Di no hubiera sido una buena reina consorte: “No daba la talla. Llegó a ser princesa por la imposición de Felipe de Edimburgo a su hijo para que se casara. Pero hubo muchas infidelidades. Una señora que acude a su suegra, la Reina de Inglaterra, para decirle que su hijo no le hacía el amor desde hacía tres meses, tú me dirás el nivel podía tener.” En definitiva, el Príncipe de Gales tendrá que seguir esperando para heredar. Mientras tanto, gana a una madre, que eso no tiene precio.