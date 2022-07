La princesa Leonor se solidariza con la "devastación" que está generando la guerra de Ucrania

La princesa Leonor ha lamentado este lunes la “devastadora” situación y la incertidumbre que han generado la guerra de Ucrania, en especial, para los niños y jóvenes, "al haber podido perder la esperanza en un futuro mejor".



“Los tiempos que vivimos son exigentes”, ha asegurado la heredera al trono en su intervención en la ceremonia de los Premios Princesa de Girona celebrada en al Museo de las Aguas de la Fundación Agbar, en la localidad barcelonesa de Cornellà de Llobregat, con la presencia de los reyes y la infanta Sofía y sin ningún representante de la Generalitat.



Es la tercera ocasión desde 2019 en la que Leonor de Borbón preside junto a su padre la gala de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), las tres en Barcelona, ante el rechazo del Ayuntamiento de la capital gerundense, gobernado por los independentistas, de facilitar un recinto para celebrarlo.



En un discurso en catalán y en castellano, con alguna parte también en inglés, la princesa se ha referido al actual contexto, primero por "tanto dolor" como ha causado la pandemia y, también, por lo "terrible" que está siendo el conflicto bélico en Ucrania, que “continúa generando destrucción e incertidumbre”.



“Ha arrebatado los proyectos y las ilusiones de muchos jóvenes. Su situación es devastadora. En estos momentos tan difíciles, pienso en los niños y niñas de nuestra edad que han podido perder la esperanza en un futuro mejor y que no puedan acceder a oportunidades como las que impulsa la FPdGi”, ha asegurado en catalán, idioma que ha estudiado desde niña.



La princesa ha asegurado que vuelve a Cataluña con “alegría”, después de haber protagonizado ayer, domingo, con la infanta su primera visita a Girona, de la que ostenta el título de princesa, con un acto celebrado en el Museo Dalí de Figueres.



Ha dicho compartir los valores que promueve la FPdGi, de la que es presidenta de honor, y sus premiados de contribuir a formar a los jóvenes para que sean partícipes de la transformación educativa, cultural y económica de la sociedad.



“Yo también me estoy preparando. Me identifico con los valores que impulsa la FPdGi, que son también mis objetivos: el talento, el esfuerzo, el compromiso, la solidaridad. Mi generación, la de los premiados y la de otros jóvenes confiamos en que el esfuerzo de un trabajo comprometido pueda contribuir a un futuro más esperanzador”, ha deseado.



Es la primera vez desde que la fundación empezó a conceder sus premios en 2010 que los cinco galardones han recaído en mujeres: la física Eleonora Viezzer (Investigación Científica), la psicóloga Claudia Tecglen (Social) la actriz María Hevás (Artes y Letras), la ingeniera Elisenda Bou-Balust (Empresa) y la activista medioambiental vietnamita Trang Nguyen (Internacional).



La princesa se ha confesado estar, como su hermana, “admirada y impresionada” por la trayectoria de las cinco premiadas. “¡También agradecidas!”, ha agregado antes de glosar los méritos de cada una.



Ellas representan, ha añadido, “un modelo de convivencia en el que la formación, el compromiso con los demás y la responsabilidad social facilitan que los jóvenes demuestren plenamente su potencia, con verdadero impacto en la sociedad”.



La heredera al trono, quien ha lucido un vestido largo azul claro, con el pelo recogido con un moño, cumplirá 17 años el próximo 31 de octubre.