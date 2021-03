La princesa Basmah: la oveja negra de la familia real saudí que lleva dos años en la cárcel

Madre e hija se disponen a tomar un avión para viajar a Suiza, donde la madre va a recibir tratamiento médico. Nunca llegan a tomar el avión, las secuestran y apresan antes de que puedan hacerlo. Se trata de la princesa Basmah y una de sus hijas. Basmah es la hija del monarca Saud, que gobernó en Arabia Saudí entre 1953 y 1964, y sobrina del actual monarca, aunque el que ostenta el poder es su primo Mohamed, puesto que el padre tiene Alzheimer.

Desde entonces han pasado dos años en los que no se ha sabido nada de la hija pequeña de Saud bin Abdulaziz. La única noticia que ha habido de ella son unos tweets que publicó hace unos meses y que han sido borrados. En ellos pedía que se revisara su caso y defendía que no había hecho nada: "No he hecho nada malo. Mi estado de salud actual está en un momento muy crítico" escribía. Basmah es la pequeña de 115 hermanos y tiene 56 años.

Nunca se ha explicado por qué fue detenida junto con su hija, de la que tampoco se sabe nada, pero lo cierto es que su primo Mohamed ha mostrado su enfado en más de una ocasión por las críticas de la princesa a la familia real. Basmah se posicionó en contra de la intervención de Arabia Saudí en la Guerra de Yemen, también criticó la mal distribución de la riqueza en el país (la mayor parte se concentra en la realeza).

Basmah, licenciada en Psicología y Medicina por la Universidad Árabe de Beirut, es conocida por su defensa de los derechos de las mujeres, y ha pronunciado conferencias por todo el mundo sobre derechos humanos. Los derechos de las mujeres están muy limitados en Arabia Saudí. Pidió la reforma constitucional para aprobar leyes de divorcio o para mejorar los servicios sociales. También luchó por cambiar el papel del mahram, un tutor masculino que deben tener las mujeres.