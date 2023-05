Primeras palabras de Blanca Paloma: "No descarto volver a presentarme a Eurovisión, me ha cambiado la vida"

MADRID, 14 (CHANCE)

Meses de preparación y duro esfuerzo para demostrar lo mucho que se ha preparado para este gran momento. Sin duda alguna, la gran final de Eurovisión se ha convertido en uno de los días más importantes de la carrera de Blanca Paloma. A pesar de lograr la 17º posición, la cantante ilicitana quedaba satisfecha con su participación en el concurso.

"Estoy muy bien, feliz, muy agradecida porque hemos llegado hasta aquí con una propuesta muy arriesgada", comenzaba diciendo a los medios de comunicación que han esperado a hablar con ella tras finalizar el concurso. Blanca asegura que "estábamos preparados para todo lo que podía pasar", por lo que ha sabido llevar el resultado.

Además, no ha querido perder la oportunidad de animar a futuros candidatos a presentar "propuestas diferentes, arriesgadas, de raíz". La ilicitana asegura que ha "dejado la semilla plantada, hay Blanca Paloma para rato", por lo que finaliza su participación en el concurso con un gran sabor de boca: "Lo que me llevo más valioso del Festival de Eurovisión 2023 es las tablas, salir a ese escenario como si fuera mi casa".

Pese a las críticas, confiesa que está muy orgullosa de su trabajo y de lo que ha conseguido, además de todo el proceso que ha llevado a cabo para poder estar en Liverpool: "Se ha demostrado el rigor y el amor por esta candidatura. Creo que debemos seguir exportando nuestra música, animo a la gente a que siga apostando por apuestas como esta".

Además, deja entrever que no solo es cosa de que la canción guste al público o no, ya que hay cosas que no dependen de ella: "Eurovisión es un concurso que tiene otros factores que se nos escapan, hay cosas que no tienen que ver conmigo o con la canción". A pesar de haber sido una apuesta diferente, la cantante se siente muy satisfecha de su trabajo: "Quizás Eurovisión no está preparado para el trance de "Eaea", del que me siento muy orgullosa".

Con una actitud muy positiva, explica que ha dado "todo lo que estaba en sus manos" y agradece que hayan apostado por "Eaea" y haber roto con todos los estándares: "Hay espectáculos que te llevan a lugares".

Un resultado muy positivo para Blanca, así lo ha confesado ella misma: "Me voy a mi casa muy satisfecha". Además, asegura que esto no ha hecho nada más que empezar: "Cuando llegue a casa, a seguir trabajando como una loca y a sacar mi disco y moverlo por todo el mundo".

Pero si con algo de todo nos quedamos, es con que Blanca Paloma no ha perdido las ganas y ha desvelado que hay posibilidades de poder verle de nuevo concursar: "No descarto volver a presentarme a Eurovisión, me ha cambiado la vida, he aprendido mucho".