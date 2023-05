Primeras imágenes de Piqué tras la nueva canción de Shakira junto a sus hijos

MADRID, 21 (CHANCE)

Centrado en sus compromisos profesionales en Barcelona donde sigue con su vida desde que Shakira abandonó la ciudad junto a sus hijos Milan y Sasha, Gerard Piqué se apoya en su pareja Clara Chía para sobrellevar de la mejor fora posible los distintos dardos musicales que su ex mujer le lanza en forma de canciones.En medio de continuos rumores sobre una posible demanda por parte del ex futbolista a Shakira tras su última canción en la que participan sus dos hijos, Piqué nos ha dado la callada por respuesta cuando le hemos preguntado al respecto. En esta ocasión el ex futbolista blaugrana salía conduciendo su propio coche en el que llevaba a su pareja de copiloto y evitaba comentar nada sobre este nuevo éxito de la colombiana en el que Milan y Sasha se han convertido en los protagonistas.En la letra de 'Acróstico', la nueva canción de la cantante colombiana, cada verso comienza con una letra que forma los nombres de los niños, sin lugar a dudas un mensaje de lo más especial de Shakira hacia sus hijos que ha vuelto a enfrentar a la ex pareja. Al parecer, la cantante no comunicó al futbolista que los niños aparecían en su videoclip, un gesto que ha enfadado mucho a Piqué y que podría desencadenar una nueva demanda.